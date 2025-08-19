Зірка "Шахтаря" порушив дисципліну заради трансферу в іншу команду
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Бразилець може змінити команду найближчим часом
Український спортивний журналіст Ігор Циганик повідомив інсайд про головну зірку Гірників Кевіна. Бразилець блискуче зіграв проти "Бешикташа", а потім випав зі складу донеччан, по офіційній причині через травму.
За інформацією Циганика, Кевін порушив дисципліну і, можливо, хоче залишити "Шахтар". Про це журналіст розповів на YouTube-каналі "Ігор Циганик".
Розумієте, там ходять такі новини, якісь інсайди незрозумілі про цього Кевіна. Я так ним захоплювався. Він справді дуже хороший, якісний футболіст.
Але після протистояння з Бешикташем кажуть, що він собі дозволив трошки зайвого. Що були певні питання до його дисципліни. Я не виключаю можливості того, що це було якраз пов’язано з тим, що він хотів спровокувати ситуацію, при якій, можливо, його мали би продати.
Я не знаю, не буду зараз стверджувати, думаю, що були свідки цієї історії. Більше не можу розказати, але казали, що дисципліну він таки порушив. І як наслідок – я не знаю, чи травма настільки тривала, чи, можливо, ще якісь певні моменти. Але зараз ми бачимо, що Кевін не грає.
Крім того, Циганик вважає, що "Шахтар" не продасть Кевіна дешевше, ніж за 50 млн євро. На цей час бразильцем цікавиться англійський "Фулгем".
Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті) і вилетів у відбір Ліги конференцій. У вирішальному раунді відбору ЛК донецький клуб зіграє проти "Серветта" (Швейцарія).