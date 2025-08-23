"Серветт" - "Шахтар": букмекери дали прогноз на матч сезону для Гірників

Аналітики впевнені в успіху Гірників

У четвер, 28 серпня, донецький "Шахтар" проведе важливу зустріч із "Серветтом" у рамках стикового раунду відбору Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Серветт" — "Шахтар".

На думку букмекерів, донеччани – беззаперечні фаворити гри, попри гостьовий характер зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці вважають, що бронзовий призер чемпіонату України пройде далі. На вихід "Шахтаря" в основний етап ЛК аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,25. Подібний успіх "Серветта" менш ймовірний — коефіцієнт 3,65.

Прогноз букмекерів на матч відбору Ліги конференцій "Серветт" — "Шахтар"

Favbet: (перемога "Серветта" 5,00 — нічия 4,35 — перемога "Шахтаря" 1,57)

Зазначимо, переможець протистояння "Шахтаря" та "Серветта" вийде в основний етап Ліги конференцій. Той, хто програє, залишить єврокубки.

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у єврокубках з першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У першому поєдинку проти "Серветта" Гірники та швейцарці переможця не виявили (1:1).

"Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26.