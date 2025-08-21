"Шахтар" не зумів перемогти "Серветт" у Лізі конференцій (відео)

Гірники не зуміли перемогти швейцарську команду

У четвер, 21 серпня, "Шахтар" зіграв перший матч із "Серветтом" зі Швейцарії в рамках стикового раунду відбору Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Напередодні донеччани обіграли "Верес" у чемпіонаті України.

Зустріч, що проходила у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейскі", завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Гірники провели непоганий перший тайм, проте головною проблемою команди стала реалізація та неуважність футболістів під час стандартів. Саме після подачі з кутового донеччани пропустили вже у дебюті поєдинку. Антоні Барон навісив, а Ламін Фомба без опору захисників переправив м’яч у сітку воріт.

У другому таймі Гірники продовжили тиск і це дало свої плоди. На 72-й хвилині матчу Валерій Бондар після подачі з кутового зрівняв рахунок.

"Шахтар" – "Серветт" — 1:1

Голи: Бондар, 72 – Фомба, 8

Попередження: Вінісіус, 59 – Нжо, 59

"Шахтар": Різник – Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус – Судаков, Марлон Гомес, Педріньйо да Сілва (Лукас, 77) – Невертон (Кевін, 46), Еліас (Бондаренко, 65), Аліссон.

"Серветт": Малль – Мазіку, Барон, Бронн, Срджанович – Нжо, Фомба, Конья, Стеванович (Маньїн, 84) – Антунес (Джеллоу, 46, Моранді, 84), Варела (Мраз, 77).

Статистика матчу Шахтар - Серветт

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Серветт" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у єврокубках з першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій.

"Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26.