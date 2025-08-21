"Шахтар" відкопав діамант в Африці: форвард забив 6 голів в одному матчі (відео)

Супербомбардир з’явився у таборі Гірників

У четвер, 21 серпня, юнацька команда "Шахтаря" U-19 обіграла однолітків із "Карпат" у рамках перенесеного матчу 2-го туру чемпіонату України 2025/26. До речі, доросла команда Гірників у цей день проведе важливу гру в Лізі конференцій.

Зустріч, яка проходила у Львові на стадіоні "Скіф", завершилася розгромною перемогою донеччан із рахунком 6:0. Всі голи у грі оформив гамбійський нападник "Шахтаря" Мохамаду Канте.

18-річний форвард показав феноменальне бомбардирське чуття у цій зустрічі та оформив гекса-трик, забивши 6 голів у матчі. Додамо, що таке досить рідко відбувається у дорослому футболі. Канте забив по три голи у кожному з таймів.

Повне відео матчу "Карпати" U-19 — "Шахтар" U-19

Мохамаду приєднався до "Шахтаря" у липні 2025 року. У юнацькій першості на його рахунку 8 голів у 3 матчах, причому у перших двох іграх він відіграв 123 хвилини. "Шахтар" U-19 після 3 турів лідирує у першості, набравши максимум очок.

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26.

У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті) і вилетів у відбір Ліги конференцій.