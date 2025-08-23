"Серветт" - "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч сезона для Горняков

Аналитики уверенны в успехе Горняков

В четверг, 28 августа, донецкий "Шахтер" проведет важнейшую встречу с "Серветтом" в рамках стыкового раунда отбора Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче "Серветт" — "Шахтер".

По мнению букмекеров, дончане — безоговорочные фавориты игры, несмотря на гостевой характер встречи. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты считают, что бронзовый призер чемпионата Украины пройдет дальше. На выход "Шахтера" в основной этап ЛК аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,25. Подобный успех "Серветта" менее вероятен — коэффициент 3,65.

Прогноз букмекеров на матч отбора Лиги конференций "Серветт" — "Шахтер"

Favbet: (победа "Серветта" 5,00 — ничья 4,35 — победа "Шахтера" 1,57)

Отметим, победитель противостояния "Шахтера" и "Серветта" выйдет в основной этап Лиги конференций. Проигравший покинет еврокубки.

Напомним "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В первом поединке против "Серветта" Горняки и швейцарцы победителя не выявили (1:1).

"Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию Лиги Европы 2025/26.