"Страшна ніч": Росія вдарила по будинку футболіста збірної України (відео)

Росія продовжує бити по цивільних об’єктах

У ніч на неділю, 7 вересня, Росія масово обстріляла Україну дронами та ракетами. Будинок футболіста "Бенфіки" та збірної України з футболу Георгія Судакова постраждав внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив сам футболіст, який зараз перебуває із національною командою за кордоном. Півзахисник опублікував відео із наслідками удару.

Йо***і орки, приліт у наш будинок. Орки будуть говорити, що у моєму будинку зберігають військову техніку. Георгій Судаков

Дружина футболіста Ліза Судакова повідомила Instagram, що ніхто в її родині внаслідок російського удару не постраждав.

Страшна ніч. Приліт по нашому будинку. Дякую Богу, що живі. Ліза Судакова

На жаль, без жертв після російського удару не обійшлося. Росія вбила у Києві 32-річну жінку та її двомісячного сина. РФ цього дня застосувала проти України: 805 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет Іскандер-К та 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Нагадаємо, Судаков днями став гравцем португальської "Бенфіки". Лісабонський клуб цього сезону кваліфікувалася до Ліги чемпіонів. Орли в основному етапі ЛЧ зіграють проти "Реала", "Челсі", "Баєра", "Ювентуса", "Наполі", "Аякса", "Карабаха" та "Ньюкасла".