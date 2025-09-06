"Підсунули збірній лайно": що не так з автобусом збірної України (відео)

Синьо-жовті нещодавно обзавелися власним автобусом

Відомий журналіст та блогер Ігор Бурбас розкритикував керівництво Української асоціації футболу (УАФ) за покупку автобуса для національної команди. Він наголосив, що футбольні чиновники придбали транспортний засіб "економ-класу", при цьому самі функціонери їздять на елітних авто.

Відповідний коментар Бурбас розмістив на своєму YouTube каналі. За словами блогера, УАФ придбала універсальний автобус турецької марки Temsa за 265 тисяч євро, хоча провідні українські клуби "Шахтар", "Динамо" і не тільки використовують для транспортування гравців преміальні автобуси німецької марки Setra вартістю по півмільйона євро.

На аргумент, що УАФ просто зекономило кошти, Бурбас зазначив, що топчиновники асоціації їздять на дорогих машинах (BMW 7-ї серії). За словами журналіста, кожне таке авто коштує дорожче за автобус збірної України.

Я просто не розумію, якого хр*на вони під свої ср*ки беруть автомобілі, які дорожчі за автобус національної збірної. А збірній виходить, що підсовують лайно, яке просто розфарбовують, розмалюють козаком і виходить, що гарна етикетка. Ігор Бурбас

УАФ представила автобус збірної України з футболу

Автобус збірної України з футболу

Зазначимо, у вівторок, 9 вересня, Синьо-жовті зіграють другий матч відбору ЧС-2026 з Азербайджаном. У першій грі українці програли Франції (0:2). У кваліфікації за місце на наступному Мундіалі наша команда також зустрінеться з Ісландією. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.