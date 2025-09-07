Азербайджан — Україна: де і коли дивитись матч відбору ЧС-2026

Українці намагатимуться реабілітуватися перед уболівальниками за поразку від Франції

У вівторок, 9 вересня, Синьо-жовті зіграють другий поєдинок у рамках групового раунду відбору на чемпіонат світу з футболу. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Азербайджан — Україна.

В Україні гру Азербайджан — Україна у прямому етері можна переглянути ексклюзивно на медіасервісі Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок Азербайджан — Україна покаже OTT-платформа за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S" (вартість від 161 грн на місяць, — Ред.). Безкоштовно зустріч покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 та кабельних мережах.

Матч Азербайджан — Україна відбудеться на стадіоні "Тофік Бахрамов" у Баку. Початок гри о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, у першій грі відбору на ЧС-2026 українці програли Франції (0:2). У кваліфікації за місце на наступному Мундіалі наша команда також зустрінеться з Ісландією. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні за місце у дивізіоні А.