Ляпаси та запотиличники: тренер збірної Італії мотивував футболістів на перемогу

Ні, ляпаси були справжніми, а я отримав запотиличник.

За ці дні він додав нам рішучості та завзятості. Гаттузо показує, наскільки важливою є футболка збірної Італії й кого ми представляємо.

У нас талановиті гравці просто потрібно викластися на полі й довести це. Ми стабільно грали від початку до кінця, адже забити п’ять голів такій команді непросто.

Ми молодці, що швидко це прийняли й підготувалися якнайкраще, тепер нам треба продовжувати в тому ж дусі.