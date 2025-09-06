Ляпаси та запотиличники: тренер збірної Італії мотивував футболістів на перемогу
Збірна Італії не змогла забити Естонії у першому таймі
Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо зайнявся рукоприкладством у перерві матчу відбору на ЧС-2026 проти Естонії. Дісталося одразу кільком гравцям.
Про це розповіли футболісти збірної Італії Джакомо Распадорі та Алессандро Бастоні, передає football-italia. Наставник розгнівався через те, що італійці не зуміли забити жодного гола у першому таймі.
Я ніколи не грав у команді з Гаттузо, але я можу уявити, як це було!
Він надав нам стільки рішучості та завзятості. Було й пару ляпасів. Можливо, нам це було потрібно, щоб прокинутися. Думаю, ми потребували цього останнім часом.
Ні, ляпаси були справжніми, а я отримав запотиличник.
За ці дні він додав нам рішучості та завзятості. Гаттузо показує, наскільки важливою є футболка збірної Італії й кого ми представляємо.
У нас талановиті гравці просто потрібно викластися на полі й довести це. Ми стабільно грали від початку до кінця, адже забити п’ять голів такій команді непросто.
Ми молодці, що швидко це прийняли й підготувалися якнайкраще, тепер нам треба продовжувати в тому ж дусі.
У другому таймі італійці забили естонцям 5 м’ячів. Нагадаємо, Італія виступає у групі І кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Італійці за вихід на Мундіаль зіграють також із Норвегією, Ізраїлем та Молдовою. До речі, збірна Італії після 3 турів йде на 3-му місці у відбірковій групі, відстаючи від Норвегії, що лідирує, на 6 очок, маючи гру в запасі.
Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на чемпіонат світу поразкою від Франції. Наша команда у кваліфікації за місце на наступному Мундіалі також боротиметься з Ісландією та Азербайджаном. З групи на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.