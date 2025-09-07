Азербайджан – Україна: букмекери назвали ймовірний результат матчу відбору на ЧС-2026

Українці – фаворити протистояння

У вівторок, 9 вересня, Синьо-жовті зіграють виїзний поєдинок проти Азербайджану у кваліфікації на ЧС-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Азербайджан — Україна.

Синьо-жовті підходять до гри як беззаперечні фаворити. Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінили ймовірність перемоги українців у 61%, а успіх господарів – у 16%. Букмекери вважають, що найімовірніше зустріч завершиться з рахунком 1:1 (коефіцієнт 6,20).

Прогноз букмекерів на матч відбору на ЧС-2026 Азербайджан — Україна

Favbet: (перемога Азербайджану 6,00 – нічия 4,10 – перемога України 1,59)

William Hill: (5,50 — 4,00 — 1,55)

Bwin: (5,75 — 4,20 — 1,57)

Додамо, що гра Азербайджан — Україна відбудеться на стадіоні "Тофік Бахрамов" у Баку. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч у прямому етері в Україні.

Зазначимо, у першій грі відбору на ЧС-2026 українці програли Франції (0:2). У кваліфікації за місце на наступному Мундіалі наша команда також зустрінеться з Ісландією. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні за місце у дивізіоні А.