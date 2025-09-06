"Хаос при Шевченку": у збірній України спалахнув черговий скандал (відео)

Журналіст назвав ситуацію в національній команді "хаосом" і звинувачує у всьому легенду українського футболу

Відомий футбольний журналіст та блогер Ігор Бурбас розповів про проблеми у збірній України. Зокрема, він пояснив провал Синьо-жовтих у Бельгії у Лізі націй УЄФА.

Відповідний коментар Бурбаса доступний на YouTube-каналі блогера. За його словами, у збірній України відбувається хаос під час президентства Андрія Шевченка в Українській асоціації футболу (УАФ).

Журналіст розповів про випадок у Бельгії, який, на його думку, вплинув на результат національної команди. У день матчу з Бельгією українські футболісти змушені були тренуватися у звичайному спортзалі, втративши дорогоцінний час на підготовку.

Ліга націй наша збірна бореться з Бельгією за вихід у дивізіон А. Виграє перший матч (2:0). Впевнено їде туди на коні грати поєдинок-відповідь із запасом, з гандикапом, різниця в рахунку є. І що ми бачимо? День гри, пізній матч, збірна ще планує позайматися в тренажерному залі, щоб привести м’язи в тонус. І що ми розуміємо, що в готелі збірної немає спортзалу. Збірна їде до торгового центру у Бельгії, у Генку. Це не так, що передбачено, адміністратор наперед подбав. Кожен гравець стоїть у черзі, щоб купити цей квиток одноразовий на відвідування спортзалу. Тобто це все займає час. Після цього збірна виходить, якою вона може бути — розбалансованою. Футболісти розуміють, що це за ставлення до національної збірної? Коли Шевченко був головним тренером, за ним кавомашину возили, куплену, я не знаю, там за 100 чи 200 тисяч доларів, бо Шевченко п’є лише каву з такої машини. Він так добре почувається, ідеї геніальні приходять, за рахунок чого він може перемагати. І хороші, успішні результати були. А зараз, коли він президент, він не може потурбуватись і виходить хаос. Не можуть забронювати спортзал збірній національній. Вона має ходити до звичайного спортзалу з бельгійцями в Генці, займатися там, купуючи денні абонементи. Ігор Бурбас

Зазначимо, у вівторок, 9 вересня, Синьо-жовті зіграють другий матч відбору ЧС-2026 з Азербайджаном. У першій грі українці програли Франції (0:2). У кваліфікації за місце на наступному Мундіалі наша команда також зустрінеться з Ісландією. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні за місце у дивізіоні А.