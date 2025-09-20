Чемпіонат України з футболу, 6-й тур: розклад, результати матчів (відео)

Чемпіонат України набирає обертів

У суботу, 20 вересня, матчем "Колос" — "Верес" стартує 6-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) 2025/26. Минулого туру "Колос" наздогнав "Динамо" у турнірній таблиці.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 6-го туру УПЛ. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральному поєдинку туру зіграють "Шахтар" та "Зоря".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 6-го туру УПЛ (оновлюється)

Субота, 20 вересня

15:30. "Колос" — "Верес"

18:00. "Полісся" — "Кудрівка"

Неділя, 21 вересня

13:00. СК "Полтава" — "Металіст 1925"

15:30. ЛНЗ — "Рух"

18:00. "Епіцентр" — "Кривбас"

Понеділок, 22 вересня

13:00. "Оболонь" — "Карпати"

15:30. "Динамо" — "Олександрія"

18:00. "Шахтар" — "Зоря"

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до кваліфікації єврокубків за підсумками сезону 2024/25. "Динамо" зіграє в основному раунді Ліги конференцій, "Шахтар" також кваліфікувався до ЛК. "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфай-раунді ЛК, а "Полісся" — з відбірного раунду плей-оф ЛК.