Чемпіонат України з футболу, 6-й тур: розклад, результати матчів (відео)
Чемпіонат України набирає обертів
У суботу, 20 вересня, матчем "Колос" — "Верес" стартує 6-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) 2025/26. Минулого туру "Колос" наздогнав "Динамо" у турнірній таблиці.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 6-го туру УПЛ. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральному поєдинку туру зіграють "Шахтар" та "Зоря".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 6-го туру УПЛ (оновлюється)
Субота, 20 вересня
15:30. "Колос" — "Верес"
18:00. "Полісся" — "Кудрівка"
Неділя, 21 вересня
13:00. СК "Полтава" — "Металіст 1925"
15:30. ЛНЗ — "Рух"
18:00. "Епіцентр" — "Кривбас"
Понеділок, 22 вересня
13:00. "Оболонь" — "Карпати"
15:30. "Динамо" — "Олександрія"
18:00. "Шахтар" — "Зоря"
Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до кваліфікації єврокубків за підсумками сезону 2024/25. "Динамо" зіграє в основному раунді Ліги конференцій, "Шахтар" також кваліфікувався до ЛК. "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфай-раунді ЛК, а "Полісся" — з відбірного раунду плей-оф ЛК.