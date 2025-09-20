Чемпионат Украины по футболу, 6-й тур: расписание, результаты матчей (видео)

Чемпионат Украины набирает обороты

В субботу, 20 сентября, матчем "Колос" — "Верес" стартует 6-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) 2025/26. В прошлом туре "Колос" догнал "Динамо" в турнирной таблице.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 6-го тура УПЛ. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральном поединке тура сыграют "Шахтер" и "Заря".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 6-го тура УПЛ (обновляется)

Суббота, 20 сентября

15:30. "Колос" — "Верес"

18:00. "Полесье" — "Кудровка"

Воскресенье, 21 сентября

13:00. СК "Полтава" — "Металлист 1925"

15:30. ЛНЗ — "Рух"

18:00. "Эпицентр" — "Кривбасс"

Понедельник, 22 сентября

13:00. "Оболонь" — "Карпаты"

15:30. "Динамо" — "Александрия"

18:00. "Шахтер" — "Заря"

Турнирная таблица УПЛ

Напомним, 4 украинские команды пробились в квалификацию еврокубков по итогам сезона 2024/25. "Динамо" сыграет в основном раунде Лиги конференций, "Шахтер" также квалифицировался в ЛК. "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК, а "Полесье" — из отборочного раунда плей-офф ЛК.