Мудрик хоче виступити на Олімпіаді: йдеться не про футбол

Український футболіст може перезавантажити кар’єру у легкій атлетиці

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик відсторонений від футболу через допінг, проте він і не думає прощатися з професійним спортом. В 2024 році в організмі лідера національної команди виявили заборонений мельдоній.

Зараз Михайло займається біговими тренуваннями й навіть має намір потрапити зі збірною України з легкої атлетики на Олімпійські ігри-2028. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Мудрик хоче виступити на Іграх як спринтер. Для цього Михайло подалі від уваги ЗМІ тренується з національною збірною зі спринту під керівництвом колишніх олімпійців. Мудрик завжди славився своєю швидкістю. Наприклад, в АПЛ він розганявся до 36,67 км/год. Максимальна швидкість бігу належить легенді спорту Усейну Болту (44,72 км/год).

Видання зазначає, що шлях до Олімпіади для футболіста буде нелегким. Мудрику необхідно буде виконати мінімальні вимоги World Athletics та пройти відбір на Олімпіаду в Україні у 2027 році.

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика.