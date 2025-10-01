У "Динамо" розсекретили бюджет клубу та рахунки за комуналку

В нас все прозоро. Ми ж регулярно подаємо звітність. У нас вже 2024 повністю закритий фінансово. Ми надамо вам конкретні цифри.

За минулий рік клуб поніс витрат на 1,6 млрд грн, що відповідає 36,5 млн євро. З цієї суми лише податків, пов’язаних із виплатою зарплати, було сплачено на загальну суму 212 млн грн. (4,86 млн євро) та 17 млн ​​грн (390 тисяч євро) інших податків, з яких більша частина – податки на землю. У нас три об’єкти на великих земельних ділянках.

Також 32,6 млн грн. (761 тисяча євро) комунальних платежів – газ, електрика, вода. І практично 155 млн грн (3,53 млн євро) витрат на участь команд у змаганнях та тренувальних зборах. Це виїзди, збори, оплата арбітражу, оренда стадіонів, перельоти команди. Тобто це величезні витрати.

При цьому сума видатків за 8 місяців 2025 року у нас вже перевищує 1 млрд гривень (22,3 млн євро), з яких лише податків на 191 млн грн (4,15 млн євро) та понад 50 млн грн (1,1 млн євро) комунальних платежів.

Тобто бюджет клубу становить у середньому 35-40 млн євро на рік. Це без урахування можливих витрат на трансфери та суттєвої модернізації інфраструктури.