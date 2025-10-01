У "Динамо" розсекретили бюджет клубу та рахунки за комуналку
-
-
Біло-сині витрачають величезні гроші на утримання клубу
Генеральний директор "Динамо" Дмитро Бріф розповів про витрати Біло-синіх. За його словами, бюджет київського клубу становить до 40 млн євро на рік (близько 2 млрд грн.).
Що потрібно знати
- Бюджет "Динамо" складає 35-40 млн євро на рік
- 2024 року Біло-сині заплатили за комуналку 32,6 млн грн
- Київський клуб витратив понад 1 млрд грн у 2025 році
Відповідний коментар Бріфа наводить Tribuna.com. Він зазначив, що столичний клуб минулого року заплатив 32,6 млн грн за "комуналку".
В нас все прозоро. Ми ж регулярно подаємо звітність. У нас вже 2024 повністю закритий фінансово. Ми надамо вам конкретні цифри.
За минулий рік клуб поніс витрат на 1,6 млрд грн, що відповідає 36,5 млн євро. З цієї суми лише податків, пов’язаних із виплатою зарплати, було сплачено на загальну суму 212 млн грн. (4,86 млн євро) та 17 млн грн (390 тисяч євро) інших податків, з яких більша частина – податки на землю. У нас три об’єкти на великих земельних ділянках.
Також 32,6 млн грн. (761 тисяча євро) комунальних платежів – газ, електрика, вода. І практично 155 млн грн (3,53 млн євро) витрат на участь команд у змаганнях та тренувальних зборах. Це виїзди, збори, оплата арбітражу, оренда стадіонів, перельоти команди. Тобто це величезні витрати.
При цьому сума видатків за 8 місяців 2025 року у нас вже перевищує 1 млрд гривень (22,3 млн євро), з яких лише податків на 191 млн грн (4,15 млн євро) та понад 50 млн грн (1,1 млн євро) комунальних платежів.
Тобто бюджет клубу становить у середньому 35-40 млн євро на рік. Це без урахування можливих витрат на трансфери та суттєвої модернізації інфраструктури.
Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. До речі, вже 2 жовтня кияни зіграють свій перший матч у ЛК проти "Крістал Пелас". Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю зустріч в Україні, а також хто фаворит поєдинку.
У чемпіонаті України кияни перебувають на другій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".