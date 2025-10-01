"Динамо" — "Крістал Пелас": букмекери оцінили шанси команд у Лізі конференцій

Букмекери не вірять в успішний старт киян у 3-му за силою єврокубку

У четвер, 2 жовтня, чемпіони України розпочнуть свій шлях в основному етапі Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Крістал Пелас".

Що потрібно знати

"Динамо" приймає "Крістал Пелас" у Польщі

Букмекери вважають киян аутсайдерами

Суперник Біло-Синіх днями обіграв "Ліверпуль" в АПЛ

На думку букмекерів, кияни є безнадійними аутсайдерами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Динамо" — "Крістал Пелас":

Favbet: (перемога "Динамо" 5,40 — нічия 4,40 — перемога "Крістал Пелас" 1,60)

William Hill: (5,00 — 3,90 — 1,60)

Bwin: (5,00 — 3,80 — 1,58)

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку.

У чемпіонаті України кияни перебувають на другій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".