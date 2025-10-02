"Абердін" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Гірники розпочинають свій шлях в основному етапі 3-го за силою єврокубка
У четвер, 2 жовтня, "Шахтар" гостьовою грою проти "Абердіна" розпочне свій шлях в основному етапі Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26. Напередодні Гірники обійшли "Динамо" у турнірній таблиці чемпіонату України.
Що потрібно знати
- "Шахтар" зіграє в гостях із "Абердіном"
- Донецький клуб – беззаперечний фаворит матчу
- Розсудить зустріч бригада арбітрів із Хорватії на чолі Дує Струканом.
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Абердін" — "Шахтар". Початок гри о 22:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу "Абердін" — "Шахтар" (оновлюється)
Де дивитись матч "Абердін" — "Шахтар"
У прямому етері в Україні гру "Абердін" — "Шахтар" покаже медіаплатформа Megogo. Подивитися поєдинок зможуть володарі передплат "Спорт", "Максимальна" та Megopack N+S. Вартість від 79 грн за перші 7 днів. Гра відбудеться в Абердіні (Шотландія) на стадіоні "Піттодрі". Офіційної безкоштовної трансляції матчу не буде.
Прогноз букмекерів на матч "Абердін" — "Шахтар"
На думку букмекерів, донеччани є беззастережними фаворитами зустрічі, попри виїзний характер гри та непереконливу кваліфікацію у єврокубках.
- Favbet: (перемога "Абердіна" 6,30 — нічия 4,80 — перемога "Шахтаря" 1,53)
- William Hill: (5,00 — 4,00 — 1,53)
- Bwin: (5,50 — 4,20 — 1,49)
Історія зустрічей
"Абердін" та "Шахтар" зустрічаються вперше.
Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів опинитися в основному етапі Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників в основному раунді ЛК.
До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на першому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зустрінеться з "Динамо".