"Абердін" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Гірники розпочинають свій шлях в основному етапі 3-го за силою єврокубка

У четвер, 2 жовтня, "Шахтар" гостьовою грою проти "Абердіна" розпочне свій шлях в основному етапі Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26. Напередодні Гірники обійшли "Динамо" у турнірній таблиці чемпіонату України.

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграє в гостях із "Абердіном"

Донецький клуб – беззаперечний фаворит матчу

Розсудить зустріч бригада арбітрів із Хорватії на чолі Дує Струканом.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Абердін" — "Шахтар". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Абердін" — "Шахтар" (оновлюється)

Новини перед грою "Абердін" — "Шахтар"

Де дивитись матч "Абердін" — "Шахтар"

У прямому етері в Україні гру "Абердін" — "Шахтар" покаже медіаплатформа Megogo. Подивитися поєдинок зможуть володарі передплат "Спорт", "Максимальна" та Megopack N+S. Вартість від 79 грн за перші 7 днів. Гра відбудеться в Абердіні (Шотландія) на стадіоні "Піттодрі". Офіційної безкоштовної трансляції матчу не буде.

Прогноз букмекерів на матч "Абердін" — "Шахтар"

На думку букмекерів, донеччани є беззастережними фаворитами зустрічі, попри виїзний характер гри та непереконливу кваліфікацію у єврокубках.

Favbet: (перемога "Абердіна" 6,30 — нічия 4,80 — перемога "Шахтаря" 1,53)

William Hill: (5,00 — 4,00 — 1,53)

Bwin: (5,50 — 4,20 — 1,49)

Історія зустрічей

"Абердін" та "Шахтар" зустрічаються вперше.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів опинитися в основному етапі Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників в основному раунді ЛК.

До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на першому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зустрінеться з "Динамо".