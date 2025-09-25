"Ахметов страждає": Срна став посміховиськом, заговоривши про президента "Шахтаря" (відео)
Топменеджер Гірників дав скандальне інтерв’ю
Спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна заявив, що президент донецького клубу Рінат Ахметов незадоволений станом справ в українському футболі. Напередодні гендир Гірників Сергій Палкін пригрозив міжнародним скандалом, якщо Українська асоціація футболу (УАФ) не розбереться із суддівством.
Факти:
- "Шахтар" звинувачує арбітрів у втраті очок в УПЛ
- Срна заявив, що Ахметов незадоволений ситуацією із суддівством
- У мережі висміяли Срну за слова про Ахметова
Відповідний коментар Срни наводить YouTube-канал "Футбол 360". За словами Срни, Ахметов сильно переживає після невдач "Шахтаря", а також щодня думає: "Як допомогти Україні та українському народу?".
Ахметов незадоволений. У нас президент дуже простий. Я вже повторював не раз: чесні, справедливі правила для всіх однакові. Конкуренція має бути, але правила для всіх мають бути однаковими – от і все.
Ми знаємо, що грали катастрофічно проти "Металіста 1925", нам не потрібно робити інтерв’ю, щоб ми знали, як ми грали у цьому матчі – звісно, знаємо. Але ми також знаємо, який гол пропустили. Ми вважаємо, що це не випадковість.
Якщо проаналізувати 5 турів, то там 2 очки проти "Карпат" – навіть ВАР не втрутився, тут 2 очки, тут остання секунда із "Оболонню". У мене досвід великий, 23 роки в Україні я живу та граю – тому, гадаю, є з чим порівняти.
Як Ахметов підтримує пристрасть до команди? Важко. Він страждає за кожну гру, за кожне тренування, телефонує, спілкуємося, аналізуємо. Звісно, страждає, але не лише він страждає – страждає сьогодні вся Україна, бо у нас триває війна. Як людина страждає, як президент клубу страждає, страждає, як решта українців.
Він прокидається з думками: "Як допомогти Україні та українському народу?", йде спати з такою самою думкою.
У мережі лише посміялися зі слів Срни.
Нагадаємо, у гостьовому матчі 1/16 фіналу Кубка України проти "Полісся" (Ставки) (0:1) на 74-й хвилині було скасовано гол гравця донеччан Ісаке. Бразилець відправив м’яч у ворота після навісу з правого флангу, проте рефері побачив у цьому епізоді гру рукою. У 5-му турі Української прем’єр-ліги у грі з "Металістом 1925" (1:1) арбітр помилково зарахував гол у ворота донеччан.
Раніше Палкін відзначив суддівську помилку у матчі 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" — "Динамо" (1:2). За рахунку 0:1 гравець киян зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, проте рефері не помітив цього. VAR на цій стадії турніру не передбачено. Додамо, що після 6 турів у чемпіонаті України лідирують "Динамо", "Колос" та "Шахтар".