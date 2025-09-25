"Ахметов страждає": Срна став посміховиськом, заговоривши про президента "Шахтаря" (відео)

Ахметов незадоволений. У нас президент дуже простий. Я вже повторював не раз: чесні, справедливі правила для всіх однакові. Конкуренція має бути, але правила для всіх мають бути однаковими – от і все.

Ми знаємо, що грали катастрофічно проти "Металіста 1925", нам не потрібно робити інтерв’ю, щоб ми знали, як ми грали у цьому матчі – звісно, знаємо. Але ми також знаємо, який гол пропустили. Ми вважаємо, що це не випадковість.

Якщо проаналізувати 5 турів, то там 2 очки проти "Карпат" – навіть ВАР не втрутився, тут 2 очки, тут остання секунда із "Оболонню". У мене досвід великий, 23 роки в Україні я живу та граю – тому, гадаю, є з чим порівняти.

Як Ахметов підтримує пристрасть до команди? Важко. Він страждає за кожну гру, за кожне тренування, телефонує, спілкуємося, аналізуємо. Звісно, страждає, але не лише він страждає – страждає сьогодні вся Україна, бо у нас триває війна. Як людина страждає, як президент клубу страждає, страждає, як решта українців.

Він прокидається з думками: "Як допомогти Україні та українському народу?", йде спати з такою самою думкою.