Через Мудрика в українському футболі новий скандал: "Шахтар" зібрався до суду

Допінг-скандал навколо гравця може боляче вдарити по головній футбольній організації України

"Шахтар" може подати до суду проти Української асоціації футболу (УАФ) через недоотриманий прибуток за трансфер Михайла Мудрика в "Челсі". Гравець зараз відсторонений від футболу через вживання допінгу.

Про це повідомив журналіст та блогер Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі. За його інформацією, Гірники вивчають ситуацію та можуть піти до суду через бонуси, які вони недоотримали від трансферу.

Я відкрию ще одну таємницю. За моєю інформацією, "Шахтар" зараз стежить за ситуацією та вивчає можливість судового позову проти Української асоціації футболу за недоотримані 30 млн євро. Тому що Мудрика продавали за 70+30, згадаймо. І 30 млн саме прописані бонусами. Цього року у нас "Челсі" виграв Лігу Конференцій, виграв Клубний чемпіонат світу. Це вже якісь бонуси за перемоги "Челсі" могли вже надійти на рахунок "Шахтаря", якби грав Мудрик, забивав, досягав би результатів із "Челсі". Але маємо, що маємо. Ігор Бурбас

До речі, "Челсі" також може подати позов проти УАФ. Лондонці провели розслідування, яке доводить, що гравець не приймав заборонених речовин у клубі. У "Челсі" вважають, що Мудрик отримав мельдоній у збірній України. Додамо, що цю версію раніше озвучував і Бурбас.

Мудрик перейшов із "Шахтаря" до "Челсі" у січні 2023 року за рекордну для українського футболу суму. Компенсація склала 70 млн євро, плюс 30 млн євро Гірники могли отримати бонусами.

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика.