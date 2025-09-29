"Абердін" — "Шахтар": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги конференцій

Гірники почнуть свій шлях у 3-му за силою єврокубку грою у Шотландії

У четвер, 2 жовтня, бронзовий призер чемпіонату України стартує в основному етапі Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу першого туру ЛК "Абердін" — "Шахтар".

Що потрібно знати

"Шахтар" вирушив у гості до "Абердіна" у Шотландію.

Ексклюзивним транслятором Ліги конференцій в Україні є Megogo.

Безкоштовної офіційної трансляції матчу "Абердін" — "Шахтар" не буде.

У прямому етері в Україні гру "Абердін" — "Шахтар" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Подивитися поєдинок зможуть володарі передплат "Спорт", "Максимальна" та Megopack N+S. Вартість від 79 грн за перші 7 днів. Гра відбудеться в Абердіні (Шотландія) на стадіоні "Піттодрі". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Офіційної безкоштовної трансляції матчу не буде.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів опинитися в основному етапі Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників в основному раунді ЛК.

До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на першому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зустрінеться з "Динамо".