"Абердін" — "Шахтар": букмекери здивували прогнозом на матч Ліги конференцій

Донецький клуб є фаворитом гостьового протистояння з "Абердіном"

У четвер, 2 жовтня, бронзовий призер чемпіонату України розпочне свій шлях в основному етапі Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Абердін" — "Шахтар".

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграє в гостях із "Абердіном" у Шотландії

Донецький клуб – явний фаворит матчу

Гірники напередодні вийшли на перше місце в УПЛ

На думку букмекерів, донеччани є беззастережними фаворитами зустрічі, попри виїзний характер гри та непереконливу кваліфікацію у єврокубках. Про це повідомляє Favbet.

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Абердін" — "Шахтар":

Favbet: (перемога "Абердіна" 6,30 — нічия 4,80 — перемога "Шахтаря" 1,53)

William Hill: (5,00 — 4,00 — 1,53)

Bwin: (5,50 — 4,20 — 1,49)

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів опинитися в основному етапі Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників в основному раунді ЛК.

До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на першому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зустрінеться з "Динамо".