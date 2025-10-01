"Абердін" — "Шахтар": букмекери здивували прогнозом на матч Ліги конференцій
Донецький клуб є фаворитом гостьового протистояння з "Абердіном"
У четвер, 2 жовтня, бронзовий призер чемпіонату України розпочне свій шлях в основному етапі Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Абердін" — "Шахтар".
Що потрібно знати
- "Шахтар" зіграє в гостях із "Абердіном" у Шотландії
- Донецький клуб – явний фаворит матчу
- Гірники напередодні вийшли на перше місце в УПЛ
На думку букмекерів, донеччани є беззастережними фаворитами зустрічі, попри виїзний характер гри та непереконливу кваліфікацію у єврокубках. Про це повідомляє Favbet.
Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Абердін" — "Шахтар":
- Favbet: (перемога "Абердіна" 6,30 — нічия 4,80 — перемога "Шахтаря" 1,53)
- William Hill: (5,00 — 4,00 — 1,53)
- Bwin: (5,50 — 4,20 — 1,49)
Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів опинитися в основному етапі Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників в основному раунді ЛК.
До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на першому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зустрінеться з "Динамо".