У "Шахтарі" пригрозили міжнародним скандалом через "замовлення проти клубу"

Михайло Корнілов
Сергій Палкін заявив, що знає, звідки йде замовлення проти "Шахтаря" Новина оновлена 19 вересня 2025, 14:34
Сергій Палкін заявив, що знає, звідки йде замовлення проти "Шахтаря". Фото facebook.com/Palkin.Sergey, t.me/fcshakhtar_news

Топфункціонер Гірників зробив публічну заяву

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін порадив керівництву Української асоціації футболу (УАФ) розібратися у ситуації із суддівством в Україні. Напередодні топфункціонери Гірників розкритикували суддівство у Кубку України.

Відповідний коментар Палкіна наводить football.ua. Гендир донецького клубу вимагає неупередженого, справедливого відношення арбітрів.

Я розумію, звідки йде замовлення. Але я хочу, щоб у цій ситуації публічно та прозоро розібралося керівництво УАФ. Ми завжди виступали та виступаємо за рівні умови для всіх клубів, незалежно хто це: "Шахтар", "Динамо" чи "Рух". Нам не потрібна допомога арбітрів — ми вимагаємо лише неупередженого, справедливого ставлення.

На жаль, у кожному другому матчі за нашою участю ми бачимо системні помилки суддів. І це не питання випадковості. Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, це спричинить великий скандал міжнародного рівня. Тому що велика кількість провідних міжнародних ЗМІ цікавиться чемпіонатом України під час війни.

Я сподіваюся, що ті, хто курує арбітражем в нашій країні, усвідомлюють наслідки й без зволікань наведуть порядок, довівши, що вони дійсно компетентні у своїй сфері відповідальності.

Сергій Палкін

Нагадаємо, у матчі 1/16 фіналу Кубка України проти "Полісся" (Ставки) на 74-й хвилині було скасовано гол Ісаке. Бразилець відправив м’яч у ворота після навісу з правого флангу, проте рефері побачив у цьому епізоді гру рукою. У 5-му турі Української прем’єр-ліги у грі з "Металістом 1925" (1:1) арбітр помилково зарахував гол у ворота донеччан.

Зазначимо, "Шахтар" цього сезону стартував у єврокубках з першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли швейцарський "Серветт" (1:1, 1:2). Напередодні донеччани дізналися імена суперників в основному раунді ЛК.

До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на третьому місці. У Кубку України донецький клуб пройшов до 1/8 фіналу.

#Футбол #ФК Шахтар #Сергій Палкін