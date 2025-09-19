У "Шахтарі" пригрозили міжнародним скандалом через "замовлення проти клубу"

Я розумію, звідки йде замовлення. Але я хочу, щоб у цій ситуації публічно та прозоро розібралося керівництво УАФ. Ми завжди виступали та виступаємо за рівні умови для всіх клубів, незалежно хто це: "Шахтар", "Динамо" чи "Рух". Нам не потрібна допомога арбітрів — ми вимагаємо лише неупередженого, справедливого ставлення.

На жаль, у кожному другому матчі за нашою участю ми бачимо системні помилки суддів. І це не питання випадковості. Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, це спричинить великий скандал міжнародного рівня. Тому що велика кількість провідних міжнародних ЗМІ цікавиться чемпіонатом України під час війни.

Я сподіваюся, що ті, хто курує арбітражем в нашій країні, усвідомлюють наслідки й без зволікань наведуть порядок, довівши, що вони дійсно компетентні у своїй сфері відповідальності.