"Полісся" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Кубка України (відео)

Український гранд стартує на турнірі

У середу, 17 вересня, донецький "Шахтар" проведе перший поєдинок Кубка України з футболу сезону 2025/26. Суперником Гірників на стадії 1/16 фіналу стане "Полісся" (Ставки, Київська область).

Пряма відеотрансляція матчу "Полісся" — "Шахтар" доступна для перегляду на YouTube-каналі УПЛ ТБ. Початок гри о 15:30 за київським часом.

Гірники почнуть захист титулу матчем проти аматорського колективу із Київської області. Любителі у 1/64 фіналу обіграли київську "Легію" (4:0), а потім вибили з турніру представника Другої ліги "Ребел" (3:0).

Нагадаємо, "Шахтар" у поточному сезоні стартував у єврокубках з першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли швейцарський "Серветт" (1:1, 1:2). Напередодні донеччани дізналися імена суперників в основному раунді ЛК. До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на третьому місці.