"Хто замовник?" Палкін та Срна заговорили про змову проти "Шахтаря" (відео)
Гірники скаржаться на суддівство в Україні
Донецький "Шахтар" вийшов до 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025/26. У 1/16 Гірники з рахунком 1:0 перемогли аматорський футбольний клуб "Полісся" Ставки (Київська область).
Попри перемогу, топфункціонери "Шахтаря" розкритикували суддівство в цьому поєдинку. Відповідні пости спортивний директор Гірників Дарійо Срна та генеральний директор донеччан Сергій Палкін опублікували у соцмережах.
Третій матч цього сезону судді приймають скандальні рішення проти "Шахтаря". Скасували чистий гол Ісаке. Це вже перетворюється на системність. Питання одне: хто замовник?
Я чекаю на негайну реакцію тих, хто відповідає за суддівство в нашій країні.
Срна лише висміяв суддівство в сторіс в Instagram.
Нічого не змінюється.
Обидва функціонери "Шахтаря" опублікували відео з незарахованим голом Ісаке. На 74-й хвилині гри бразилець головою переправив м’яч у порожні ворота, проте рефері скасував взяття воріт через "гру рукою".
Напередодні Палкін також відзначив суддівську помилку у матчі 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" — "Динамо" (1:2). За рахунку 0:1 гравець "Динамо" зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, проте рефері не помітив цього. VAR на цій стадії турніру не передбачено.
Про системні суддівські помилки.
Ось приклад з матчу, що відбувається в Олександрії: гравець у зеленій формі у штрафному майданчику під час удару виставляє руку і відбиває м’яч, що летів у ворота. Але суддя пенальті не призначає. Чергова системна помилка…
То хто замовник суддівського безладдя?
Нагадаємо, чинним переможцем Кубка України з футболу є "Шахтар". Минулого сезону Гірники виграли трофей у битві проти "Динамо". Після фіналу спалахнув скандал через поведінку бразильців Гірників.