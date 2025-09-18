"Хто замовник?" Палкін та Срна заговорили про змову проти "Шахтаря" (відео)

Третій матч цього сезону судді приймають скандальні рішення проти "Шахтаря". Скасували чистий гол Ісаке. Це вже перетворюється на системність. Питання одне: хто замовник?

Я чекаю на негайну реакцію тих, хто відповідає за суддівство в нашій країні.