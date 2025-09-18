Рус

"Хто замовник?" Палкін та Срна заговорили про змову проти "Шахтаря" (відео)

Михайло Корнілов
Даріо Срна та Сергій Палкін розкритикували суддівство у матчі "Полісся" Ставки — "Шахтар" Новина оновлена 18 вересня 2025, 14:12
Даріо Срна та Сергій Палкін розкритикували суддівство у матчі "Полісся" Ставки — "Шахтар". Фото ФК Шахтар

Гірники скаржаться на суддівство в Україні

Донецький "Шахтар" вийшов до 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025/26. У 1/16 Гірники з рахунком 1:0 перемогли аматорський футбольний клуб "Полісся" Ставки (Київська область).

Попри перемогу, топфункціонери "Шахтаря" розкритикували суддівство в цьому поєдинку. Відповідні пости спортивний директор Гірників Дарійо Срна та генеральний директор донеччан Сергій Палкін опублікували у соцмережах.

Третій матч цього сезону судді приймають скандальні рішення проти "Шахтаря". Скасували чистий гол Ісаке. Це вже перетворюється на системність. Питання одне: хто замовник?

Я чекаю на негайну реакцію тих, хто відповідає за суддівство в нашій країні.

Сергій Палкін

Срна лише висміяв суддівство в сторіс в Instagram.

Нічого не змінюється.

Дарійо Срна

Обидва функціонери "Шахтаря" опублікували відео з незарахованим голом Ісаке. На 74-й хвилині гри бразилець головою переправив м’яч у порожні ворота, проте рефері скасував взяття воріт через "гру рукою".

Відео незарахованого гола Ісаке дивитись з 1:47:53

Напередодні Палкін також відзначив суддівську помилку у матчі 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" — "Динамо" (1:2). За рахунку 0:1 гравець "Динамо" зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, проте рефері не помітив цього. VAR на цій стадії турніру не передбачено.

Про системні суддівські помилки.

Ось приклад з матчу, що відбувається в Олександрії: гравець у зеленій формі у штрафному майданчику під час удару виставляє руку і відбиває м’яч, що летів у ворота. Але суддя пенальті не призначає. Чергова системна помилка…

То хто замовник суддівського безладдя?

Сергій Палкін

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка України з футболу є "Шахтар". Минулого сезону Гірники виграли трофей у битві проти "Динамо". Після фіналу спалахнув скандал через поведінку бразильців Гірників.

