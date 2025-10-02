"Абердин" — "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Горняки начинают свой путь в основном этапе 3-го по силе еврокубка

В четверг, 2 октября, "Шахтер" гостевой игрой против "Абердина" начнет свой путь в основном этапе Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26. Накануне Горняки обошли "Динамо" в турнирной таблице чемпионата Украины.

Что нужно знать

"Шахтер" сыграет в гостях с "Абердином"

Донецкий клуб — безоговорочный фаворит матча

Рассудит встречу бригада арбитров из Хорватии во главе с Дуйе Струканом.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Абердин" — "Шахтер". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Абердин" — "Шахтер" (обновляется)

Новости перед игрой "Абердин" — "Шахтер"

Где смотреть матч "Абердин" — "Шахтер"

В прямом эфире в Украине игру "Абердин" — "Шахтер" покажет медиа-платформа Megogo. Посмотреть поединок смогут обладатели подписок "Спорт", "Максимальная" и Megopack N+S. Стоимость от 79 грн за первые 7 дней. Игра состоится в Абердине (Шотландия) на стадионе "Питтодри". Официальной бесплатной трансляции матча не будет.

Прогноз букмекеров на матч "Абердин" — "Шахтер"

По мнению букмекеров, дончане являются безоговорочными фаворитами встречи, несмотря на выездной характер игры и неубедительную квалификацию в еврокубках.

Favbet: (победа "Абердина" 6,30 — ничья 4,80 — победа "Шахтера" 1,53)

William Hill: (5,00 — 4,00 — 1,53)

Bwin: (5,50 — 4,20 — 1,49)

История встреч

"Абердин" и "Шахтер" встречаются впервые.

Напомним "Шахтер" по итогам еврокубковой квалификации сумел оказаться в основном этапе Лиги конференций. Накануне донецкий клуб узнал имена соперников в основном раунде ЛК.

К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на первом месте, а в Кубке Украины дончане преодолели первую стадию. За место в четвертьфинале "Шахтер" встретится с "Динамо".