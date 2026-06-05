"Черги теж не довподоби": касирка "АТБ" розповіла, чому більшість кас завжди закриті

На це є 4 причини

У великій мережі супермаркетів "АТБ" є багато кас. Проте частіше всього працюють не всі.

Касирка мережі розповіла чому так. Вона відповіла на коментар чоловіка, який задав це питання на платформі Reddit.

Користувач під нікнеймом elephant_ua висловив поширене серед покупців обурення: чому в більшості магазинів мережі побудовано близько 10 касових зон, але обслуговують клієнтів зазвичай лише один або два співробітники. Своєю чергою, працівниця супермаркету під ніком Who_i_001 детально пояснила внутрішню кухню ритейлера та розвіяла популярні міфи.

Багатозадачність персоналу та графік роботи

За словами касирки, кількість одночасно відкритих кас безпосередньо залежить від кількості працівників на зміні та їхніх поточних обов'язків. Вона зазначила, що стандартна денна зміна може налічувати, наприклад, 7 касирів, проте вони не можуть безперервно перебувати на касових місцях через низку факторів.

Адже працівники мають розмежований час роботи. Частина персоналу працює з 8:00 до 20:00, тоді як інші виходять на зміну з 10:00 до 22:00. Це створює природну нерівномірність робочої сили протягом дня.

Також робота касира в АТБ не обмежується лише розрахунком покупців. До їхніх обов'язків також обов'язково входить викладка товарів на торгові полиці, контроль термінів придатності та актуалізація цінників.

Кожен працівник має право на обідню перерву, а також на короткі технічні паузи протягом дня, що тимчасово зменшує кількість людей у залі.

Чому б просто не прибрати "зайві" каси

На запитання покупця, чи не простіше було б встановлювати меншу кількість касових апаратів, якщо вони все одно простоюють, касирка дала чітке пояснення щодо корпоративних стандартів ритейлу. Кількість кас у кожному маркеті закладається ще на етапі проєктування будівлі. Вона залежить від загальної площі торгового залу: чим більшим є магазин, тим більше касових точок у ньому має бути за нормативами. Крім того, за кожним касиром закріплено конкретне робоче місце, що унеможливлює хаотичну зміну локацій.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо супермаркет "почистив" камеру схову з вашим майном.