Море за колючим дротом: що сталося з найвідомішим курортом Одещини

Контраст між довоєнними та сучасними кадрами вражає

Росія обстрілює Затоку на Одещині з початку повномасштабного вторгнення. Щонайменше 40 баз відпочинку, три санаторії, інфраструктурні об'єкти пошкоджені або знищені вщент. Та до вторгнення ця локація була одним із найпопулярніших курортів України, приймаючи до 5 млн туристів щороку.

Як виглядає Затока показує "Суспільне. Одеса". Наголошуємо — у 2026 році пляжі в межах курорту залишаються повністю закритими для відвідувачів через безпекову ситуацію. Через міни торік загинуло кілька людей.

Море за колючим дротом/ Фото: Суспільне

В селі пошкоджені багато будинків, вибиті двері та вікна. Повідомляється про проблеми зі світлом та водою.

Як виглядає Затока у 2026 році/ Фото: Суспільне

Курорт Затока сьогодні - наслідки російських ударів по Одещині/ Фото: Суспільне

Частина Затоки відрізана від іншої після того, як росіяни пошкодили міст і людям доводиться об'їжджати лиман, щоб скористатись адміністративними послугами.

Значних руйнувань зазнали недобудовані будинки та дачні об'єкти/ Фото: Суспільне

Через міни біля узбережжя раніше загинули кілька людей/ Фото: Суспільне

Постраждало і чимало недобудованих будинків. В Затоці часто купували ділянки, щоб звести дачі. Зараз населення значно скоротилось.

Раніше ж у Затоці в червні вже потроху починався сезон. Тисячі людей на пляжах, водні гірки та розваги, тепле море — сюди їхали не тільки з України.

Затока раніше/ Джерело: lyubosvit.com.ua

Затока з висоти в червні 2021 року/ Одеський кр'єр

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Затоці попри ризики все ж працюють деякі бази відпочинку. На ціни на одній з них користувачі відреагували негативно.