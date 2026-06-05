В "АТБ" пустішають вітрини через удар по складу: чого вже немає та чого скоро може не бути

Компанія намагається якмога швидше налагодити поставки

Удар росіян по одному з найбільших складів "АТБ" у Дніпрі може викликати дефіцит найважливіших продуктів. Вже зараз магазини намагаються вирішити проблему, перевозячи товари один від одного.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело з мережі "АТБ". За словами співрозмовника, наразі ситуація виглядає досить загрозливою, адже постачання деяких фруктів та овочів майже немає.

"Вітрини в деяких магазинах фактично пусті. Подекуди майже нічого не залишилось. Вже почали оперативно переміщати товари з одних магазинів до інших", — каже джерело.

Пожежа після удару російського дрона по складу "АТБ". Фото Дніпропетровська ОВА

Співрозмовник додає, що наразі найгірша ситуація з овочами та фруктами. До прикладу, з фруктів залишились лише яблука та лимони. Тобто ні бананів, ні цитрусових немає. Однак згодом ситуація може погіршитись й з ковбасними виробами та яйцями.

Мережа "АТБ" наразі намагається урегулювати ситуацію з товарами у Дніпрі, але через знищення найбільшого складу, зробити це швидко не вийде. Фактично кожен магазин має свої запаси на складах, але продукти, що швидко псуються, не зберігають у великій кількості. Тому першими почали зникати з полиць овочі та фрукти, надалі ситуація може погіршитись.

Які товари можуть зникнути в Дніпрі. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Зауважимо, що дефіцит також може стати причиною стрибка цін, адже доступних товарів буде менше, а їх місце займатимуть більш дорожчі.

Що відомо про удар по складу "АТБ"?

Як повідомляв "Телеграф", 3 червня Росія вчинила чергову атаку по Дніпру. Під ударом опинився розподільчий центр корпорації "АТБ". На місці спалахнула масштабна пожежа. А під час ліквідації наслідків обстрілу ворог завдав повторного удару по розташованій поряд логістичній компанії.

Удар по складах "АТБ" в Дніпрі. Інфографіка: ШІ/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 2 червня росіяни атакували Дніпро. Під удар потрапили житлові будинки, загинуло багато людей, серед них маленька дитина.