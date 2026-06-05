Чи платять касири "АТБ" за вкрадений товар? Працівниця магазину розкрила правду

Дізнайтеся, чи законно вимагати гроші з продавців

Крадіжки у магазині "АТБ" не рідкість. У мережах зловмисники щодня намагаються винести повз касу найрізноманітніші товари.

Про це повідомила працівниця магазину. Вона розповіла, хто несе фінансову відповідальність за крадений товар.

За словами співробітниці під ніком Who_i_001, яка поділилася досвідом на платформі Reddit, практика стягнень у магазинах дійсно існує, але вона не є абсолютною.

Відповідаючи на запитання користувачів про те, чи багато грошей вираховують із зарплати через крадіжки, дівчина зазначила, що все залежить від суми, бувають випадки, коли гроші не вираховують.

Чи дійсно продавці повинні платити згідно із законом

З погляду українського законодавства, ситуація виглядає зовсім інакше, і змушувати продавців чи касирів платити за викрадений третіми особами товар — незаконно. Юристи виділяють кілька головних причин, чому працівники не мають покривати такі збитки:

Функція продавця-касира полягає в обслуговуванні покупців та проведенні розрахунків. За безпеку в залі та затримання крадіїв відповідає служба охорони або адміністрація, яка має викликати поліцію.

Відповідно до статті 130 Кодексу законів про працю України (КЗпП), працівники не несуть матеріальної відповідальності за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику. Крадіжки покупців у магазинах самообслуговування — це ризики самого бізнесу, які великі мережі зазвичай заздалегідь закладають у вартість товарів як планові втрати.

Навіть якщо з працівником підписано договір про повну матеріальну відповідальність, він стосується лише тих цінностей, які передані йому безпосередньо під звіт (наприклад, гроші в касовому апараті). Покласти повну відповідальність за весь асортимент у торговому залі, до якого мають вільний доступ сотні покупців, на одного касира неможливо.

Єдиний випадок, коли касир дійсно може понести відповідальність — це його власна доведена халатність (наприклад, якщо він бачив, як людина проносить товар, але свідомо не пробив його, або відпустив покупця, не перевіривши, чи пройшла оплата через термінал).

На практиці ж під час планових ревізій у супермаркетах часто виявляють великі недостачі. Щоб не покривати збитки за рахунок компанії, адміністрація магазинів нерідко "розкидає" суму мінуса на весь колектив.

Раніше "Телеграф" писав, чому більшість кас в "АТБ" завжди закриті.