Свитолина - Гауфф: где и когда смотреть, прогноз на финал турнира в Риме

Именно в Риме украинка выиграла свой первый "тысячник" в карьере

В субботу, 16 мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) сыграет в финале турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Соперницей украинки станет американка Коко Гауфф (№4 WTA).

Что нужно знать

Свитолина сыграет свой 6-й финал на таком уровне

Игру могут не показать в Украине

Букмекеры на стороне американки

По мнению букмекеров, Гауфф является фавориткой встречи, сообщает "Телеграф". Специалисты vbet дают больше шансов на победу американки.

На успех украинки можно сделать ставку с коэффициентом 2,23. В то же время триумф Коко оценивается коэффициентом 1,65. Таким образом вероятность победы Свитолиной составляет 45%, а Гауфф — 61% при марже букмекеров в 6%.

Изначально турнир в Риме на территории Украины должен был транслировать телеканал и платформа Setanta Sports, однако из-за неназванных проблем Setanta Sports не может показать решающие матчи, из-за чего телеканал подвергся критике в сети. Если ситуация до начала игры изменится, в этой статье оперативно сообщим об этом. Отметим, финал Свитолина — Гауфф начнется в 18:00 по киевскому времени.

Отметим, Элина сыграет свой 25-й финал на уровне WTA-тура и будет бороться за свой 20-й титул. На турнирах WTA 1000 это будет шестой финал для украинки (4 победы). Примечательно, что свой первый "тысячник" Элина выиграла именно в Риме в 2018 году.

Напомним, в начале мая 2026 года украинская теннисистка Марта Костюк выиграла свой первый "тысячник" в карьере. В финале украинка обыграла первую ракетку России.