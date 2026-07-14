Відбив кохану у шефа і таємно одружився: історія кохання Андрія Шевченка

На момент знайомства Пазік зустрічалася з босом "Шеви"

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У вівторок, 14 липня, виповнилося рівно 22 роки з моменту одруження легенди українського футболу Андрія Шевченка з американською моделлю Крістен Пазік. До речі, весілля футболіста було секретним.

Що потрібно знати

Шевченко та Пазік понад 20 років разом

Пара познайомилася у Мілані

Закохані узаконили відносини у США під час гри у гольф

"Телеграф" розповідає історію кохання "Шеви" та Пазік. Майбутні чоловік та дружина познайомилися у мецці моди — Мілані.

Це сталося у 2001 році на вечірці після показу Джорджіо Армані. На той момент Крістен зустрічалася з П’єром Сільвіо Берлусконі, сином президента клубу Сільвіо Берлусконі. Пізніше Крістен піде від Берлусконі-молодшого до "Шеви" через постійні зради італійця.

П’єр Сільвіо Берлусконі/Фото: Getty Images

2003 року Шевченко та Пазік разом знялися у відвертій фотосесії для журналу GQ. В Італії пару відразу почали порівнювати з Бекхемами.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік знялися для журналу GQ/Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Андрій Шевченко та Крістен Пазік знялися для журналу GQ/Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Андрій Шевченко та Крістен Пазік знялися для журналу GQ/Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Андрій Шевченко та Крістен Пазік знялися для журналу GQ/Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Андрій Шевченко та Крістен Пазік знялися для журналу GQ/Фото: instagram.com/andriyshevchenko

2004 року Андрій та Крістен одружилися, причому зробили це таємно. Реєстрація шлюбу проходила на полі для гольфу неподалік Вашингтона (США). На церемонії були присутні лише закохані та батьки нареченої. На момент весілля модель вже чекала на їхню першу дитину. На цей час Шевченко та Пазік виховують чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера-Габріеля.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік/Фото: instagram.com/kristenpazik

Андрій Шевченко із синами/Фото: instagram.com/kristenpazik

Наразі Шевченко очолює Українську асоціацію футболу (УАФ). Напередодні він розсекретив свою зарплату в Україні.