Мудрик потрапив у черговий скандал: цього разу в Україні (відео)

Український футболіст заборгував велику суму агенту

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Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик опинився у неприємній ситуації. Атакувальний хавбек програв справу у Палаті з вирішення спорів Української асоціації футболу (УАФ).

Що потрібно знати

Мудрик програв справу в Україні

Футболіст заборгував гроші колишньому агенту

Михайла відсторонено від футболу через допінг

Про це повідомив журналіст "ТаТоТаке" Михайло Співаковський у 575-му випуску програми в YouTube. За його словами, Мудрик заборгував колишньому агенту Олексію Альохіну 1,3 млн євро (близько 66,5 млн грн).

Палатою було частково задоволено позов тепер уже екс-агента Михайла Мудрика Олексія Альохіна про невиплату частини агентських комісійних після переходу футболіста до "Челсі". Михайло Співаковський

Михайло додав, що офіційно дана інформація буде озвучена УАФ наприкінці липня. Крім того, журналіст підкреслив, що Мудрик може оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Раніше на Мудрика подав до суду його колишній комерційний представник. Сума позову – близько 6 млн євро. До цього українець опинився у британському суді через їзду без прав.

Нагадаємо, Мудрика на цю мить відсторонено від футболу через провалений допінг-тест восени 2024 року. Вінгер отримав бан через вживання забороненого мельдонію. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, якій приписували роман з українцем, щоправда, росіянка публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика, а пізніше Футбольна асоціація Англії (FA) покарала гравця максимальним 4-річним баном.