Отбил любимую у шефа и тайно женился: история любви Андрея Шевченко

На момент знакомства Пазик встречалась с боссом "Шевы"

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Во вторник, 14 июля, исполнилось ровно 22 года с момента бракосочетания легенды украинского футбола Андрея Шевченко с американской моделью Кристен Пазик. К слову, свадьба футболиста была секретной.

Что нужно знать

Шевченко и Пазик больше 20 лет вместе

Пара познакомилась в Милане

Влюбленные узаконили отношения в США во время игры в гольф

"Телеграф" рассказывает историю любви "Шевы" и Пазик. Будущие муж и жена познакомились в мекке моды — Милане.

Это произошло в 2001 году на вечеринке после показа Джорджио Армани. На тот момент Кристен встречалась с Пьером Сильвио Берлускони, одним из боссов Шевченко в ФК "Милан", сыном президента клуба Сильвио Берлускони. Позднее Кристен уйдет от Берлускони-младшего к "Шеве" из-за постоянных измен итальянца.

Пьер Сильвио Берлускони/Фото: Getty Images

В 2003 Шевченко и Пазик вместе снялись в откровенной фотосессии для журнала GQ. В Италии пару тут же начали сравнивать с Бекхэмами.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик снялись для журнала GQ/Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Андрей Шевченко и Кристен Пазик снялись для журнала GQ/Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Андрей Шевченко и Кристен Пазик снялись для журнала GQ/Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Андрей Шевченко и Кристен Пазик снялись для журнала GQ/Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Андрей Шевченко и Кристен Пазик снялись для журнала GQ/Фото: instagram.com/andriyshevchenko

В 2004 году Андрей и Кристен женились, причем сделали это тайно. Регистрация брака проходила на поле для гольфа неподалеку от Вашингтона (США). На церемонии присутствовали лишь влюбленные и родители невесты. На момент свадьбы модель уже ждала их первого ребенка. На данный момент Шевченко и Пазик воспитывают четверых сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик/Фото: instagram.com/kristenpazik

Андрей Шевченко с сыновьями/Фото: instagram.com/kristenpazik

На данный момент Шевченко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола (УАФ). Накануне он рассекретил свою зарплату в Украине.