"Шахтар" — "Легія": букмекери дали прогноз на Лігу конференцій

Михайло Корнілов
"Шахтар" вирушив до Кракова Новина оновлена 22 жовтня 2025, 14:14
"Шахтар" вирушив до Кракова. Фото ФК Шахтар

Донецький клуб намагається пробитися у плей-оф Ліги конференцій

У четвер, 23 жовтня, бронзовий призер чемпіонату України зіграє свій 2-й поєдинок у рамках основного етапу Ліги конференцій УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Легія".

Що потрібно знати

  • Донецький клуб виступає у 3-му за силою єврокубку
  • "Шахтар" приймає варшавський клуб у Кракові
  • Гірники — фаворит гри

На думку букмекерів, Гірники є беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet. На перемогу донеччан фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,76. В той самий час тріумф гостей менш ймовірний — коефіцієнт 4,35. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги "Шахтаря" у 54% проти 22% за "Легію".

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Шахтар" — "Легія"

  • Favbet: (перемога "Шахтаря" 1,76 — нічия 4,15 — перемога "Легії" 4,35)
  • Bet365: (1,74 — 4,00 — 4,20)
  • Bwin: (1,71 — 3,60 — 4,20)

Гра "Шахтар" — "Легія" відбудеться у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейскі". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись матч.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися в основний етап Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався про імена суперників у єврокубку. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3).

До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на другому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зіграє з "Динамо".

