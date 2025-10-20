"Шахтар" — "Легія": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги конференцій

Гірники продовжують боротьбу за плей-оф у 3-му за силою єврокубку

У четвер, 23 жовтня, донецький клуб зіграє свій другий поєдинок у рамках основного етапу Ліги конференцій УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Легія".

Що потрібно знати

"Шахтар" приймає варшавський клуб у Кракові

Пряма трансляція гри буде доступна ексклюзивно на Megogo

Безкоштовної офіційної трансляції матчу "Шахтар" — "Легія" не буде

У прямому етері в Україні гру "Шахтар" — "Легія" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Подивитися поєдинок "Шахтар" — "Легія" зможуть володарі підписок "Спорт", "Максимальна" та Megopack N+S. Вартість від 279 грн за місяць. Гра відбудеться у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейскі". Початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Офіційної безкоштовної трансляції матчу не буде.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися в основний етап Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників у єврокубку. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3).

До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на другому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зіграє з "Динамо".