"Шахтар" зганьбився у Львові (відео)

Гірники зазнали нищівної поразки від середняка ліги

У неділю, 5 жовтня, донецький "Шахтар" провів домашній поєдинок 8-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Гірники зазнали сенсаційної поразки від черкаського ЛНЗ.

Що потрібно знати

"Шахтар" програв ЛНЗ у Львові — 1:4

Гірники зберегли лідерство в УПЛ через осічку "Динамо"

ЛНЗ вперше у своїй історії обіграв "Шахтар"

Зустріч, що проходила у Львові на однойменній арені, завершилася перемогою ЛНЗ із рахунком 1:4. Про це повідомляє "Телеграф".

Гості забили феноменальний гол у першому таймі — гарматний удар вдався Денису Кузику. У другому таймі черкаський клуб забив ще двічі — відзначилися Марк Ассінор та Артур Рябов. Гірники на це відповіли красивим голом у виконанні Єгора Назарини. Неймовірно, але крапку в грі поставили гості — Проспер Обах знову зробив різницю в рахунку в три м’ячі.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів опинитися в основному етапі Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників в основному раунді ЛК. У першому турі донеччани обіграли "Абердін" (2:3). Наступну гру Гірники проведуть проти польської "Легії" (23 жовтня).

До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на першому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зіграє з "Динамо".