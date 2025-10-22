"Шахтер" — "Легия": букмекеры дали прогноз на Лигу конференций

Донецкий клуб пытается пробиться в плей-офф Лиги конференций

В четверг, 23 октября, бронзовый призер чемпионата Украины сыграет свой 2-й поединок в рамках основного этапа Лиги конференций УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Легия".

Что нужно знать

Донецкий клуб выступает в 3-м по силе еврокубке

"Шахтер" принимает варшавский клуб в Кракове

Горняки — фаворит игры

По мнению букмекеров, Горняки являются безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet. На победу дончан специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,76. В то же время триумф гостей менее вероятен — коэффициент 4,35. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы "Шахтера" в 54% против 22% за "Легию".

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Шахтер" — "Легия"

Favbet: (победа "Шахтера" 1,76 — ничья 4,15 — победа "Легии" 4,35)

Bet365: (1,74 — 4,00 — 4,20)

Bwin: (1,71 — 3,60 — 4,20)

Игра "Шахтер" — "Легия" состоится в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч.

Напомним "Шахтер" по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. Накануне донецкий клуб узнал имена соперников в еврокубке. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3).

К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на втором месте, а в Кубке Украины дончане преодолели первую стадию. За место в четвертьфинале "Шахтер" сыграет с "Динамо".