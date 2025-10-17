Клон "Шахтаря" рветься у чемпіонат Росії: з’явилася перша реакція України

Окупанти хочуть заграти клуби з окупованих територій України у першості РФ

Днями російські пропагандисти поширили інформацію про те, що так званий "Шахтар" з окупованого Донецька готовий вступити до Другої ліги РФ (третій за рангом дивізіон професійного футболу в Росії). Українська асоціація футболу (УАФ) виступила із заявою з цього приводу.

Що потрібно знати:

Фейковий "Шахтар" можуть допустити до чемпіонату Росії з футболу

УАФ закликає УЄФА покарати РФ

На цю мить усі російські клуби відсторонені від міжнародних змагань

Про це повідомляє пресслужба УАФ на своєму офіційному сайті. Організація направила офіційного листа до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у зв’язку з черговими фактами незаконної інтеграції футбольних клубів із тимчасово окупованих територій України у внутрішні змагання РФ.

Фіктивний ФК "Шахтар" уже отримав ліцензію та схвалення національної футбольної ліги росії для участі в наступному сезоні. Команда використовує назву та айдентику справжнього українського ФК "Шахтар" без будь-яких законних підстав чи дозволів. УАФ

Незаконно створені клуби під назвами "Зоря" (Луганськ), яка проводить свої матчі у Бєлгороді, та "Фрегат" з тимчасово окупованої території Херсонської області також можуть бути залучені до внутрішніх змагань Росії. У зверненні наголошується, що такі дії Росії є "частиною скоординованої політичної спроби легітимізувати окупацію та стерти ідентичність українського футболу".

Цілісність європейського футболу, повага до міжнародно визнаних кордонів і цінності миру, солідарності та взаємної поваги, які сповідує УЄФА, наразі поставлені під загрозу. Ми довіряємо вашій відданості принципам справедливості та просимо вжити необхідних заходів щодо зазначеного питання. УАФ

Повна заява УАФ

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та УЄФА усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У РФ вважають, що можуть потрапити на ЧС-2026 з футболу без відбору, але лише з дозволу президента США Дональда Трампа.