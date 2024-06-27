Ще менше світла для українців? Як оператори маніпулюють на ринку електроенергії

У формуванні цін на електроенергію спостерігаються серйозні перекоси

На ринку електроенергії склалася критична ситуація, яка загрожує не лише економічній стабільності, а й національній безпеці нашої держави. Протягом останнього часу спостерігаються серйозні перекоси у формуванні цін на електроенергію, що вказує на наявність системних проблем у регулюванні цього ринку.

З ухваленням постанови НКРЕКП від 20 травня 2024 року № 949 "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку", починаючи з доби постачання 01 червня 2024 року, в єдиній торговій зоні "ОЕС України" діють нові максимальні граничні ціни протягом доби на ринку електричної енергії з 5 600 до 9 000 грн/МВт-год.

За даними Оператора ринку, в перший декаді червня в години 11—16 учасниками ринку виставляються заявки на купівлю в обсягах до 4 250 МВт-год за цінами в діапазоні від 10 до 6 900 грн/МВт-год.

При цьому заявки на продаж розміщуються в обсягах до 2 000 МВт-год (що складає майже 70% всього заявленого попиту) за ціною 100 грн/ МВт-год, середньозважена ціна для кожної години визначається як узгодження попиту та пропозиції електроенергії на окрему годину постачання. Криві попиту та пропозиції (рис. 1.) сформовані з цінових заявок учасників ринку відповідно на купівлю та продаж електроенергії із визначеними у цих заявках обсягами і ціною. Ціною купівлі-продажу електроенергії в дану годину буде ціна, на якій перетинаються криві попиту та пропозиції.

Рис. 1. Криві попиту та пропозиції сформовані з цінових заявок учасників ринку відповідно на купівлю та продаж

Для прикладу, на рисунку 1 видно нерівномірність заявлених цін та обсягів на купівлю і на продаж для 15-ї години 9 червня 2024 року.

Тобто учасники ринку які здійснюють продаж електричної енергії на УЕБ за цінами 5 600—6 400 грн/ МВт-год, виставляють свої заявки на продаж на РДН по 100 грн/МВт-год. Значна частина учасників ринку висловлює занепокоєння з приводу таких дій.

Наприклад, виникає питання, чому деякі виробники електричної енергії не виставляють додаткові обсяги на УЕБ (Українська енергетична біржа) по 5 000 грн/МВт-год, а продають ці обсяги на РДН по 100 грн/ МВт-год? Варто віддати належну шану людям, які, попри тотальний дефіцит, фактичне виведення з ринку ключових конкурентів, гігантські потреби в інвестиціях та коштів, необхідних на ремонт знищених потужностей, зуміли обвалити ціну на свій товар до нуля. Це справжній менеджерський талант, який мало хто зможе повторити. Це підіймає питання про доцільність таких дій і потребу в більш суворому регулюванні.

Таким чином, один і той самий учасник з однієї сторони продає електричну енергію на РДД за непомірно високою ціною, що лягає важким тягарем на всю промисловість воюючої країни, обумовлюючи це необхідністю покриття витрат на поновлення знищеної інфраструктури, а з іншої виставляє додаткові обсяги на продаж за найнижчою з можливих цін тим самим унеможливлюючи здійснення імпорту, що призводить до збільшення дефіциту та відповідних відключень. Окрім того, така низька ціна РДН змушує постачальників відмовлятись від частини попередньо куплених обсягів електричної енергії, що призводить до збільшення обсягів що той самий учасник має виставляти на РДН та відповідно сам недоотримувати прибутків.

Зазначимо, що в той час, коли країна потерпає від тотального дефіциту електричної енергії та регулярних відключень, навіть у період доби, коли ринкова ціна варіюється в проміжку від 500 до 2 000 грн/МВт-год, відбуваються відключення електроенергії. Такі дії створюють значні ризики для енергетичної безпеки країни, оскільки низькі ціни на РДН, викликані маніпулятивними діями, не дозволяють забезпечити необхідні фінансові ресурси для підтримки та ремонту енергетичної інфраструктури.

На ринку електроенергії України спостерігаються численні зловживання, які загрожують не лише економічній стабільності, а й національній безпеці держави. Як зазначається, у той час, як наразі населення навіть вдень отримує тривалі відключення електроенергії, у Києві світло вмикають за формулою 2 через 8, та публічно ведеться "війна з кондиціонерами", що призводить до серйозних незручностей для населення.

Такі дії призводять до обвалу цін до 500 грн/МВт-год і відповідного неможливості економічно обґрунтованого імпорту електроенергії в такі години. Це підтверджує відсутність імпорту, що унеможливлює забезпечення необхідних обсягів електроенергії. Монополістична поведінка окремих учасників ринку, які блокують імпорт, фактично рівносильна диверсіям, що руйнують енергосистему.

Також слід зазначити, що бізнес, на який так розраховують, не буде вкладатися і встановлювати генеруючі системи, поки не буде розв'язано питання з маніпуляціями на ринку. Необхідно приймати рішення і визнавати деяких учасників монополістами.

Середньозважена ціна електроенергії в окремі години на ринку становить від 99 до 500 грн/МВт-год, тоді як населення змушене платити 4 320 грн за 1 МВт. Дивно, що в системі залишається дефіцит, а на ринку РДН спостерігається надлишок. Додатково виникає питання: якщо генерація або учасники ринку можуть продавати електричну енергію по 10 грн/МВт-год, то чому тоді підвищували тариф для населення? І навіщо підіймати вартість передачі та розподілу? Це питання залишаються без відповіді та потребують детального розгляду з боку регулятора.

Відсутність голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), додатково ускладнює ситуацію. Відсутність керівництва створює правову та адміністративну нестабільність, що відкриває можливості для маніпуляцій з боку учасників ринку.

У результаті наша держава не має можливості накопичити необхідні кошти на ремонти, що призводить до частих відключень електроенергії.

Всі відповідальни особи мають негайно втрутитися в ситуацію і навести порядок у даному сегменті ринку. Бездіяльність з боку компетентних органів не лише підриває довіру до енергетичної системи країни та ставить під загрозу її стабільність, але й може бути розцінена як державна зрада українського народу за статтею 111 Кримінального кодексу України, за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Якщо найближчим часом не буде вжито необхідних заходів, учасники ринку мають намір створити петицію на ім’я президента України з вимогою негайного втручання в ситуацію та відновлення порядку на ринку електроенергії.