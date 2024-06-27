Еще меньше света для украинцев? Как операторы манипулируют на рынке электроэнергии

В формировании цен на электроэнергию наблюдаются серьезные перекосы

На рынке электроэнергии сложилась критическая ситуация, угрожающая не только экономической стабильности, но и национальной безопасности нашего государства. В последнее время наблюдаются серьезные перекосы в формировании цен на электроэнергию, что указывает на наличие системных проблем в регулировании этого рынка.

С принятием постановления НКРЭКУ от 20 мая 2024 года № 949 "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке", начиная со времени поставки 01 июня 2024 года, в единой торговой зоне "ОЭС Украины" действуют новые максимальные предельные цены в течение суток на рынке электрической энергии с 5 600 до 9 000 грн/МВт-час.

По данным Оператора рынка, в первой декаде июня в часы 11—16 участники рынка выставляют заявки на покупку в объемах до 4 250 МВт-час по ценам в диапазоне от 10 до 6 900 грн/МВт-час.

При этом заявки на продажу размещаются в объемах до 2 000 МВт-ч (что составляет почти 70% всего заявленного спроса) по цене 100 грн/МВт-ч, средневзвешенная цена для каждого часа определяется как согласование спроса и предложения электроэнергии на конретный час поставки. Кривые спроса и предложения (рис. 1) сформированы из ценовых заявок участников рынка соответственно на покупку и продажу электроэнергии с определенными в этих заявках объемами и ценой. Ценой купли-продажи электроэнергии на данный час будет цена, на которой пересекаются кривые спроса и предложения.

Рис. 1. Кривые спроса и предложения сформированы из ценовых заявок участников рынка в соответствии с покупкой и продажей

Так, на рисунке 1 видна неравномерность заявленных цен и объемов на покупку и продажу для 15 часов 9 июня 2024 года.

То есть участники рынка, осуществляющие продажу электрической энергии на УЭБ по ценам 5 600—6 400 грн/МВт-час, выставляют свои заявки на продажу на РСВ по 100 грн/МВт-час. Значительная часть участников рынка выражает обеспокоенность по поводу таких действий.

К примеру, возникает вопрос, почему некоторые производители электрической энергии не выставляют дополнительные объемы на УЭБ (Украинская энергетическая биржа) по 5 000 грн/МВт-ч, а продают эти объемы на РСВ по 100 грн/МВт-ч? Следует отдать должное уважение людям, которые, несмотря на тотальный дефицит, фактический вывод с рынка ключевых конкурентов, гигантские потребности в инвестициях и средств, необходимых для ремонта уничтоженных мощностей, сумели обвалить цену на свой товар до нуля. Это настоящий менеджерский талант, который мало кто сможет повторить. Это поднимает вопрос о целесообразности таких действий и потребности в более строгом регулировании.

Таким образом, один и тот же участник с одной стороны продает электрическую энергию на РДД по непомерно высокой цене, что ложится тяжелым бременем на всю промышленность воюющей страны, обусловливая это необходимостью покрытия расходов на восстановление уничтоженной инфраструктуры, а с другой — выставляет дополнительные объемы на продажу по самой низкой из возможных цен, тем самым делая невозможным осуществление импорта, что приводит к увеличению дефицита и соответствующих отключений. Кроме того, такая низкая цена РСВ заставляет поставщиков отказываться от части предварительно купленных объемов электрической энергии, что приводит к увеличению объемов, что тот же участник должен выставлять на РСВ и соответственно сам недополучать прибыль.

Отметим, что в то время, когда страна испытывает тотальный дефицит электрической энергии и регулярные отключения, даже в период суток, когда рыночная цена варьируется в промежутке от 500 до 2 000 грн/МВт-ч, происходят отключения электроэнергии. Такие действия создают значительные риски для энергетической безопасности страны, поскольку низкие цены на РСВ, вызванные манипулятивными действиями, не позволяют обеспечить необходимые финансовые ресурсы для поддержки и ремонта энергетической инфраструктуры.

На рынке электроэнергии Украины наблюдаются многочисленные злоупотребления, угрожающие не только экономической стабильности, но и национальной безопасности государства. Как отмечается, в то время, как население даже днем получает длительные отключения электроэнергии, в Киеве свет включают по формуле 2 через 8, и публично ведется "война с кондиционерами", что приводит к серьезным неудобствам для населения.

Такие действия приводят к обвалу цен до 500 грн/МВт-ч и соответствующей невозможности экономически обоснованного импорта электроэнергии в такие часы. Это подтверждает отсутствие импорта, что делает невозможным обеспечение необходимых объемов электроэнергии. Монополистическое поведение отдельных участников рынка, блокирующих импорт, фактически равносильно диверсиям, разрушающим энергосистему.

Также следует отметить, что бизнес, на который так рассчитывают, не будет вкладываться и устанавливать генерирующие системы, пока не будет решен вопрос с манипуляциями на рынке. Необходимо принимать решения и признавать некоторых участников монополистами.

Средневзвешенная цена электроэнергии в отдельные часы на рынке составляет от 99 до 500 грн/МВт-ч, тогда как население вынуждено платить 4320 грн за 1 МВт. Удивительно, что в системе остается дефицит, а на рынке РСВ наблюдается избыток. Дополнительно возникает вопрос: если генерация или участники рынка могут продавать электрическую энергию по 10 грн/МВт-ч, почему тогда повышали тариф для населения? И зачем поднимать стоимость передачи и распределения? Эти вопросы остаются без ответа и требуют детального рассмотрения со стороны регулятора.

Отсутствие главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), дополнительно усложняет ситуацию. Отсутствие руководства создает правовую и административную нестабильность, что открывает возможности манипуляций со стороны участников рынка.

В результате у нашего государства нет возможности накопить необходимые средства на ремонты, что приводит к частым отключениям электроэнергии.

Все ответственные лица должны немедленно вмешаться в ситуацию и навести порядок в данном сегменте рынка. Бездействие со стороны компетентных органов не только подрывает доверие к энергетической системе страны и ставит под угрозу ее стабильность, но и может быть расценено как государственная измена украинскому народу, по статье 111 Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Если в ближайшее время не будут приняты необходимые меры, участники рынка намерены создать петицию на имя президента Украины с требованием немедленного вмешательства в ситуацию и восстановления порядка на рынке электроэнергии.