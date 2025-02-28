Шахрайський конвеєр: як "А.Т. Смарт Трейдинг" підставляє під банкрутство відомі компанії по всій Україні

У кримінальному та бізнесовому жаргоні 90-х одним із найвідоміших понять було поняття "кидок". Означало воно заволодіння грошима або майном умовного партнера за допомогою обману чи шахрайства, і в ті часи, на жаль, набуло неабиякої популярності. Здавалося б, український бізнес давно мав би позбавитися таких постсовкових кримінальних рудиментів. Але виявляється, що ще й сьогодні є компанії, які вважають, що продовжують жити в 90-х.

Однією з таких компаній, схоже, наразі є київська фірма "А.Т. Смарт Трейдинг". Як можна побачити з її діяльності, протягом останніх років вона влаштувала серію "кидків" своїх бізнес-партнерів. За допомогою нехитрої схеми, що має всі ознаки шахрайської, вона організувала для них псевдоборги, а згодом ініціювала банкрутства.

Деталі схеми розповіло нещодавно видання "Тернополяни" , яке звернуло увагу на несподівані проблеми, що виникли в однієї з відомих місцевих будівельних компаній.

Схема "кидка"

За даними "Тернополян", шахрайська схема має декілька чітко визначених етапів, на кожному з яких діють чітко визначені виконавці.

Перший етап – укладення "А.Т. Смарт Трейдинг" договору з потенційною "жертвою" кидка. "Жертвою", зазвичай, є якась відома компанія, що звикла працювати за сучасними правилами бізнесу, які перш за все передбачають порядність партнерів. "А.Т. Смарт Трейдинг" пропонує такій компанії вигідні умови постачання якоїсь популярної продукції – наприклад, нафтопродуктів, будівельних матеріалів чи обладнання, переконуючи поставити підпис під угодою.

На другому етапі до схеми підключається компанія-прокладка, яку пропонує сама "А.Т. Смарт Трейдинг". Вона виступає у ролі зберігача поставленого товару і саме через неї "А.Т. Смарт Трейдинг", начебто, збирається організовувати його передачу замовнику. У реальності поставленого товару, звичайно ж, не існує в природі.

Третій етап – подача з боку "А.Т. Смарт Трейдинг" позову до суду з вимогою до замовника оплатити кошти за, начебто, поставлений, але, нагадаємо, не існуючий товар.

Ну а четвертий етап, за даними видання, передбачає ініціювання з боку "А.Т. Смарт Трейдинг" банкрутства компанії-мішені через начебто її борги перед постачальником. Цей етап, як пишуть журналісти, реалізується за допомогою "зручного" судді, після чого на "жертву" чекає введення тимчасового керуючого та витискання активів через виконавчі служби.

Цистерни в багатоповерхівці?

Яскравим прикладом реалізації згаданої схеми є історія з досить знаною на Тернопільщині компанією ТОВ "БМБуд". Ця компанія багато років успішно реалізовує різноманітні будівельні проєкти – від відновлення шляхового полотна в Тернопільській області, до будівництва бомбосховища в одній із столичних шкіл. Лише за останні 4 роки ТОВ "БМБуд" було відремонтовано тисячі кілометрів доріг, відновлено понад 600 тис. кв. м дорожнього покриття та приведено до ладу десять мостів. Загалом за майже 10 років існування компанія взяла участь у понад 500 будівельних проєктах різного рівня.

У 2019 році "БМБуд", ще не знаючи про "особливості" поведінки з партнерами "А.Т. Смарт Трейдинг", уклала з цією компанією договір на постачання сирих нафтопродуктів. З огляду на те, що цей товар мав свою специфіку і потребував спеціальних умов зберігання, керівниця "Смарт Трейдингу" Ірина Антонова наполягла, щоб до зберігання нафтопродуктів було залучене ТОВ "Укрєвроавтодизель", яке, начебто, мало у розпорядженні відповідні ємності.

Тільки от згодом виявилося , що "Укрєвроавтодизель" — це, по суті, фіктивна фірма, яка передавати жодних нафтопродуктів замовнику не збирається. А за адресою, де мали б знаходитись склади цієї компанії-прокладки, насправді розташовано житловий будинок.

Природно, що коли пройшов час, а ТОВ "БМБуд" не отримало свої нафтопродукти, то звернулося з претензією до зберігача з вимогою їх віддати. Але жодної відповіді не дочекалося. Відтак компанія подала до суду з вимогою до постачальника і фірми-прокладки виконати договірні зобов’язання та поставити законтрактовану продукцію.

Ну а далі, як пишуть журналісти "Тернополян", організатори "кидка" включили його "судовий" етап.

Системне шахрайство

"А.Т. Смарт Трейдинг" подала зустрічний позов про відкриття провадження у справі про банкрутство "БМБуду" через нібито несплату за товар. При цьому сума позову становила 1,6 млн грн, його подавали кілька разів, щоб натрапити на потрібного суддю. В результаті діяльність компанії, яка має діючих контрактів на понад 500 млн грн., було заблоковано через позов на 1,6 млн грн", — зазначають журналісти.

"Потрібним" же суддею, пише видання "Тернополяни", виявилася така собі Ірина Андрусяк, яка свого часу була причетна до передачі російській церкві землі, що належить громаді.

Дослідження журналістами діяльності ТОВ "А.Т. Смарт Трейдинг" виявило й Інші шокуючі подробиці: виявилось, що воно не вперше провертає подібні афери, при цьому щодо його діяльності вже відкрито низку проваджень, а один з керівників компанії був свого часу засуджений на 7 років за шахрайство.

"За нашими даними, ТОВ "А.Т. Смарт Трейдинг" є фірмою-аферою. Проти неї станом на сьогодні є 4 рішення суду на стягнення на загальну суму 7 млн грн. На це підприємство відкрито 7 виконавчих проваджень. Всі його рахунки заблоковані. Керує цим підприємством подружжя Ірина Антонова та Сергій Тесля. Сергій Тесля за подібні шахрайські злочини був засуджений, згідно з ч. 4 ст. 190 ККУ, до 7 років позбавлення волі та відбував покарання у Житомирському виправному центрі", — пише видання "Тернополяни".

Кількість "жертв" "кидків" з боку ТОВ "А.Т. Смарт Трейдинг" вже добігає десятка. Серед компаній, що стали мішенню для аферистів, — ТОВ "Вантажні системи України" – компанія , що займалася логістичними перевезеннями (її намагалися "кинути" на схемі з поставками пального). ТОВ "Данко" – постачальник будівельних матеріалів, який після штучного банкрутства втратив контракти. ТОВ "Ітол" – підприємство , що працювало у сфері імпорту технічного обладнання. ТОВ "Тієрра" – підприємство підписало договір на поставку нафтопродуктів на суму 5 млн грн. ТОВ "Автоапероліум", яке обманули на контракті з постачанням скрапленого газу. Є серед жертв "А.Т. Смарт Трейдинг" і низка фізичних осіб.

Наразі кожній з цих компаній доводиться витрачати значні ресурси, аби протистояти аферистам у судовому порядку. Серед них і ТОВ "БМБуд", яке вважає, що така ситуація не повинна відбуватися у правовій державі.

"Ми були шоковані, що такі шахрайські схеми з 90-х років все ще можуть існувати у правовій державі, якою прагне бути Україна. Ми уклали договір, очікуючи чесного партнерства, а натомість опинилися в прицілі шахрайської схеми, яка спрямована на знищення нашої компанії. Позов на 1,6 мільйона гривень – мізерна сума у порівнянні з нашими контрактами, але судова система дозволила зупинити діяльність підприємства, яке виконує важливі інфраструктурні проєкти. Це не просто рейдерство – це злочин, що ставить під загрозу тисячі робочих місць і економічну стабільність галузі", — наголосили у компанії "БМБуд", коментуючи ситуацію "Телеграфу".

Наразі "БМБуд" продовжує працювати, виконуючі всі свої контрактні зобов’язання, незважаючи на системний шантаж, маніпуляції та спроби судового тиску "кидал" з "А.Т. Смарт Трейдинг". Компанія впевнена, що 90-ті в Україні не мають повторитися, і виступає за максимальну публічність цієї історії, аби убезпечити інші чесні компанії від дій шахраїв.

"БМБуд" боротиметься за справедливість, залучаючи правоохоронні органи, та бізнес-спільноту, а також виступає за максимально широке висвітлення цієї ситуації. Подібні схеми повинні отримати жорстку правову оцінку, а шахраї та їхні спільники – реальні терміни ув’язнення. Бізнес в Україні має працювати за прозорими правилами, а не за сценаріями шахраїв, які користуються слабкістю правової системи", — резюмували в компанії.