Мошеннический конвейер: как "А.Т. Смарт Трейдинг" подставляет под банкротство известные компании по всей Украине

В криминальном и бизнес-жаргоне 90-х одним из самых известных понятий было понятие "кидок". Означало оно завладение деньгами или имуществом условного партнера с помощью обмана или мошенничества и в те времена, к сожалению, приобрело немалую популярность. Казалось бы, украинский бизнес давно должен избавиться от таких постсовковых криминальных рудиментов. Но оказывается, что и сегодня есть компании, которые считают, что продолжают жить в 90-х.

Одной из таких компаний, похоже, сейчас является киевская фирма "А.Т. Смарт Трейдинг". Как можно увидеть из ее деятельности, за последние годы она устроила серию "кидков" своих бизнес-партнеров. С помощью нехитрой схемы, имеющей все признаки мошеннической, она организовала для них псевдодолги, а впоследствии инициировала банкротство.

Детали схемы рассказало недавно издание "Тернополяны" , обратившее внимание на неожиданные проблемы, которые возникли у одной из известных местных строительных компаний.

Схема "кидка"

По данным "Тернополян", мошенническая схема имеет несколько четко определенных этапов, на каждом из которых действуют четко определенные исполнители.

Первый этап – заключение "А.Т. Смарт Трейдинг" договора с потенциальной "жертвой" кидка. "Жертвой", как правило, является некая известная компания, привыкшая работать по современным правилам бизнеса, которые прежде всего предусматривают порядочность партнеров. "А.Т. Смарт Трейдинг" предлагает такой компании выгодные условия поставки какой-либо популярной продукции – например, нефтепродуктов, строительных материалов или оборудования, убеждая поставить подпись под соглашением.

На втором этапе к схеме подключается компания-прокладка, которую предлагает сама "А.Т. Смарт Трейдинг". Она выступает в качестве хранителя поставленного товара и именно через нее "А.Т. Смарт Трейдинг", казалось бы, собирается организовывать его передачу заказчику. В действительности поставленного продукта, естественно, не существует в природе.

Третий этап – подача со стороны "А.Т. Смарт Трейдинг" иска в суд с требованием к заказчику заплатить деньги за якобы поставленный, но, напомним, не существующий товар.

Ну а четвертый этап, по данным издания, предусматривает инициирование со стороны "А.Т. Смарт Трейдинг" банкротства компании-мишени из-за вроде бы ее долгов перед поставщиком. Этот этап, как пишут журналисты, реализуется с помощью "удобного" судьи, после чего "жертву" ждет введение временного управляющего и отжимание активов через исполнительные службы.

Цистерны в многоэтажке?

Ярким примером реализации упомянутой схемы является история с небезызвестной на Тернопольщине компанией ООО "БМБуд". Эта компания много лет успешно реализует различные строительные проекты — от восстановления дорожного полотна в Тернопольской области, до строительства бомбоубежища в одной из столичных школ. Только за последние 4 года ООО "БМБуд" отремонтировало тысячи километров дорог, восстановило более 600 тыс. кв. м дорожного покрытия и привело в порядок десять мостов. Всего за почти 10 лет существования компания приняла участие более чем в 500 строительных проектах разного уровня.

В 2019 году "БМБуд", еще не зная об "особенностях" поведения с партнерами "А.Т. Смарт Трейдинг", заключила с этой компанией договор на поставку сырых нефтепродуктов. Учитывая, что этот товар имел свою специфику и нуждался в специальных условиях хранения, руководитель "Смарт Трейдинга" Ирина Антонова настояла, чтобы к хранению нефтепродуктов было привлечено ООО "Укревроавтодизель", которое якобы располагало соответствующими емкостями.

Только вот впоследствии оказалось , что "Укревроавтодизель" — это, по сути, фиктивная фирма, которая передавать никаких нефтепродуктов заказчику не собирается. А по адресу, где должны находиться склады этой компании-прокладки, на самом деле расположен жилой дом.

Естественно, когда прошло время, а ООО "БМБуд" не получило свои нефтепродукты, то обратилось с претензией к хранителю с требованием их отдать. Но никакого ответа не дождалось. Следовательно, компания подала в суд с требованием к поставщику и фирме-прокладке выполнить договорные обязательства и поставить законтрактованную продукцию.

Ну а дальше, как пишут журналисты "Тернополян", организаторы "кидка" включили его "судебный" этап.

Системное мошенничество

"А.Т. Смарт Трейдинг" подала встречный иск об открытии производства по делу о банкротстве "БМБуда" из-за якобы неуплаты за товар. При этом сумма иска составила 1,6 млн грн, его подавали несколько раз, чтобы попасть на нужного судью. В результате деятельность компании, имеющей действующие контракты более чем на 500 млн грн, была заблокирована из-за иска на 1,6 млн грн", — отмечают журналисты.

"Нужным" же судьей, пишет издание "Тернополяны", оказалась некая Ирина Андрусяк, которая в свое время была причастна к передаче русской церкви земли, принадлежащей громаде.

Исследование журналистами деятельности ООО "А.Т. Смарт Трейдинг" выявило и другие шокирующие подробности: оказалось, что оно не впервые проворачивает подобные аферы, при этом по его деятельности уже открыт ряд производств, а один из руководителей компании был в свое время осужден на 7 лет за мошенничество.

"По нашим данным, ООО "А.Т. Смарт Трейдинг" является фирмой-аферой. Против нее по состоянию на сегодняшний день есть 4 решения суда на взыскание на общую сумму 7 млн грн. На это предприятие открыто 7 исполнительных производств. Все его счета заблокированы. Управляют этим предприятием супруги Ирина Антонова и Сергей Тесля. Сергей Тесля за подобные мошеннические преступления был приговорен, согласно ч. 4 ст. 190 УКУ, к 7 годам лишения свободы и отбывал наказание в Житомирском исправительном центре", — пишет издание "Тернополяны".

Количество "жертв" "кидков" со стороны ООО "А.Т. Смарт Трейдинг" уже подходит к десятку. Среди компаний, ставших мишенью для аферистов, — ООО "Грузовые системы Украины" — компания , занимавшаяся логистическими перевозками (ее пытались "кинуть" на схеме с поставками горючего). ООО "Данко" – поставщик строительных материалов, после искусственного банкротства потерявший контракты. ООО "Итол" – предприятие , работавшее в сфере импорта технического оборудования. ООО "Тиерра" – предприятие подписало договор на поставку нефтепродуктов на сумму 5 млн грн. ООО "Автоаперолиум", которое обманули на контракте с поставкой сжиженного газа. Есть среди жертв "А.Т. Смарт Трейдинг" и ряд физических лиц.

В настоящее время каждой из этих компаний приходится тратить значительные ресурсы, чтобы противостоять аферистам в судебном порядке. Среди них и ООО "БМБуд", считающее, что такая ситуация не должна происходить в правовом государстве.

"Мы были шокированы, что такие мошеннические схемы из 90-х годов все еще могут существовать в правовом государстве, которым стремится быть Украина. Мы заключили договор, ожидая честного партнерства, а оказались в прицеле мошеннической схемы, которая направлена ​​на уничтожение нашей компании. Иск на 1,6 миллиона гривен – мизерная сумма по сравнению с нашими контрактами, но судебная система позволила остановить деятельность предприятия, выполняющего важные инфраструктурные проекты. Это не просто рейдерство – это преступление, ставящее под угрозу тысячи рабочих мест и экономическую стабильность отрасли", – отметили в компании "БМБуд", комментируя ситуацию "Телеграфа".

Сейчас "БМБуд" продолжает работать, выполняя все свои контрактные обязательства, несмотря на системный шантаж, манипуляции и попытки судебного давления "кидал" из "А.Т. Смарт Трейдинг". Компания уверена, что 90-е в Украине не должны повториться, и выступает за максимальную публичность этой истории, чтобы обезопасить другие честные компании от действий мошенников.

"БМБуд" будет бороться за справедливость, привлекая правоохранительные органы и бизнес-сообщество, а также выступает за максимально широкое освещение этой ситуации. Подобные схемы должны получить жесткую правовую оценку, а мошенники и их сообщники – реальные сроки заключения. Бизнес в Украине должен работать по прозрачным правилам, а не по сценариям мошенников, которые пользуются слабостью правовой системы", — резюмировали в компании.