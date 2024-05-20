Що робити, щоб телефон довше залишався зарядженим: прості, але дієві способи

Ці способи допоможуть ефективно заощадити заряд батареї

Через те, що в Україну повернулися графіки відключення світла, заряджати телефон доводиться рідко. Через це власники гаджетів переживають, що не завжди зможуть бути на зв’язку, якщо смартфон раптом розрядиться в невідповідний момент.

На порталі Uswitch розповіли, як довше зберегти заряд телефону в блекаут. Для цього не знадобиться жодних серйозних зусиль.

Використовуйте режим заощадження батареї

Більшість сучасних смартфонів мають режим економії заряду батареї або зниженого енергоспоживання. У цьому режимі екран може бути затемнений, телефон переведено в чорно-білий режим, а також зменшено або обмежено можливості, які ви можете з ним робити. Завдяки цьому телефон буде розряджатися вдвічі повільніше.

Також можна настроїти автоматичне переведення телефону в режим зниженого енергоспоживання вночі, коли він не використовується. У такому разі гаджет краще триматиме заряд.

Вимкніть GPS та інші функції

GPS використовується для розташування та ця функція дуже енерговитратна. Якщо під час блекауту не потрібно використовувати карти для навігації, краще відключити GPS, щоб не витрачати заряд батареї.

Також до функцій, які можна вимкнути, відносяться WiFi-з’єднання, Bluetooth, NFC та просто мобільний інтернет.

Змініть налаштування екрана

Більшість акумуляторів телефону використовується для живлення екрана. На час, коли немає можливості зарядити телефон, краще зменшити яскравість екрана в налаштуваннях. Також переконайтеся, що не використовується анімована заставка, яка також виснажує батарею.

Щобільше, навіть використання темнішої заставки матиме велике значення, оскільки вона споживає менше енергії, ніж світла.

Вимкніть вібрацію

Вібрація на телефоні споживає більше заряду батареї, ніж стандартні мелодії дзвінка, тому варто вимкнути її. А мелодію дзвінка радять тримати на низькій гучності – це також заощадити заряд батареї. Різного роду оповіщення з месенджерів, електронної пошти, ігор та інших програм також варто відключити.

Якщо перевести гаджет у беззвучний режим, витрачається менше заряду батареї. Це не зовсім зручно, тому що можна не помітити дзвінка, але запеклі часи вимагають відчайдушних заходів.

Завершіть роботу всіх програм, що працюють у фоновому режимі.

Мало хто знає, але багато програм продовжують працювати у фоновому режимі навіть після того, як їх закрили. Відключення допоможе заощадити заряд батареї.

Уникайте яскравого сонячного світла

У сучасних мобільних телефонах використовуються літій-іонні акумулятори, які найкраще працюють при температурі трохи нижче за кімнатну. Яскраве сонячне світло не тільки нагріє телефон і зменшить ефективність акумулятора, але також збільшить яскравість екрана, щоб його було легше бачити. І те, й інше розряджає батарею.

Вимкніть телефон, коли це можливо

Якщо разом зі світлом зник зв’язок і телефон зараз не використовується, краще його відключити. Спроби знайти сигнал теж з’їдають заряд батареї.

Також "Телеграф" розповідав про те, що буде з телефоном, якщо зарядити його чужим зарядним пристроєм. Іноді це може серйозно зашкодити гаджету.