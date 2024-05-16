Відключення світла в Україні: хто і коли залишиться без електроенергії, графіки по регіонах

Графіки є актуальними на 16 травня, але в деяких містах вони розписані до 20-го.

У частині українських областей через обстріли з боку російських окупантів і при цьому досить холодної погоди були змушені запровадити відключення світла. Графіки вже було складено.

"Телеграф" розповідає, де діятимуть планові відключення, за якими адресами та на скільки часу. Йдеться про три великі міста і дві області.

При цьому варто наголосити, що в деяких містах графіки є лише на 16 травня, а в деяких до 20.

Так, погодинні графіки відключення світла введені з 16 травня у Києві. Усього є три черги відключень, кожна з яких буде без електрики по чотири години.

До певної черги належатиме певна адреса будинку.

У Харкові запровадили графіки відключення, які будуть актуальні з 16 по 20 травня. Харківобенерго опублікував графік, в якому вказано черги та адреси, де відключатимуть світло.

Проблеми з електропостачанням також спостерігатимуться в Одесі. Відключення світла за графіком діятимуть 16 травня.

У Львові та Львівській області з 00.00 16 травня також діють погодинні графіки відключень електроенергії. Дізнатися про свою групу відключень можна за цим посиланням.

Дніпро та область також потрапили хвилю відключень. У компанії ДТЕК повідомили , коли їх застосовуватимуть. Відповідно до лімітів можливі стабілізаційні відключення протягом дня 16 травня з 00.00 до 09.00 та з 16.00 до 00.00. Ознайомитись з графіком можна на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі.

Укренерго встановило ліміти енергоспоживання для Запорізької області на 16 травня. Детально ознайомитись з графіками та подивитися адреси можна за цим посиланням.

06:00 – 10:00 – перша черга.

10:00 – 16:00 – відключень немає.

16:00 – 20:00 – друга черга.

20:00 – 24:00 – третя черга.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Укренерго" пояснили, що в енергосистемі України не вистачає потужностей, щоб забезпечити регіони світлом, тому виникла потреба знову ввести відключення.