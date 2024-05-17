Телефон зарядиться вдвічі швидше: лайфхаки, які допоможуть у блекаут

Ці прості поради допоможуть швидко поповнити заряд батареї

На тлі того, що в Україну повернулися відключення світла, користувачі гаджетів намагаються прискорити зарядку пристроїв. Мало хто знав, але телефон заряджатиметься вдвічі швидше, якщо провернути лише кілька простих махінацій.

На порталі SantePlusmag розповіли, як прискорити зарядку телефону, щоб встигнути поповнити місткість батареї, поки є світло. Ці хитрощі точно не зашкодять батареї.

Перше, що потрібно зробити, не використовувати телефон під час заряджання. Будь-які програми уповільнюють цей процес, тому що споживають чимало енергії. Особливо це стосується ігор та інших додатків.

Також рекомендується на час заряджання увімкнути режим польоту або просто вимкнути телефон. Фахівці радять включати режим польоту щоразу, коли телефон заряджається. Завдяки цій функції багато енерговитратних функцій гаджета відключаються, а значить заряд батареї поповнюється швидше.

Також варто відключитися від мережі та закрити всі програми. Деякі програми можуть працювати навіть у фоновому режимі, розряджаючи телефон, тому потрібно переконатися, що вони точно закриті. До того ж краще відключитися від Wi-Fi, вимкнути Bluetooth і навіть мобільний інтернет.

Якщо телефон підтримує швидку або надшвидку зарядку, це набагато спростить життя його власнику. Багато сучасних гаджетів компанії-виробники випускають вже з такою вбудованою функцією. Потрібно лише купити спеціальний блок, який посилює напругу. Але перед цим варто переконатися, що телефон сумісний із таким пристроєм.

Також "Телеграф" розповідав про те, як довше зберегти заряд телефону, якщо відключили світло. Це допоможуть зробити лише кілька простих порад.