Від телефона до холодильника і бойлера: що можна заряджати від EcoFlow

В умовах дефіциту електроенергії це незамінна річ

Вимкнення світла через російські обстріли призводять до зниження комфорту життя, але завдяки сучасній техніці це можна виправити. Раніше ми писали, як заряджати телефон від динамо-машини, а тепер повідомимо, що таке Екофлоу, як працює ця зарядна станція та які саме прилади від неї можуть живитись.

На відміну від звичайних павербанків, це диво техніки може заряджати більш єнергоємні пристрої, зокрема такі як телевізор та холодильник. "Телеграф" у матеріалі зібрав головні характеристики EcoFlow та особливості використання у побуті.

Екофлоу — що це таке

Це портативна зарядна станція, яка виглядає як великий павербанк. На відміну від бензинових генераторів, EcoFlow не викидає у навколишнє середовище шкідливі речовини й працює безшумно. Тому це хороший варіант для дому чи офісу.

Зарядна станція компактна, тому її легко можна переносити. Для зручності її укомплектовують ручками (окрім моделей Mini).

Корпус виготовлений з міцного пластику, а в комплект йдуть необхідні кабелі. Зазначимо, що комплектація залежить від моделі.

Особливість цієї зарядної станції у простоті управління. Інтуїтивно зрозумілий дисплей — це ще не все. Управляти пристроєм можна зі смартфона, встановивши на нього мобільний застосунок.

Виробник — компанія EcoFlow. Вона була створена у 2017 році та має штаб-квартиру у КНР.

Що можна заряджати від Екофлоу

Заряджальна станція має різні виходи, зокрема USB, для розетки та автомобільний прикурювач. Це дозволяє живити різні прилади:

смартфон;

кип’ятильник;

планшет;

ноутбук;

телевізор;

фен;

персональний комп’ютер;

вентилятор;

мікрохвильова піч;

пральна машина;

бойлер;

конвектор;

холодильник.

Модель DELTA Mini може живити навіть електричну плитку. Ємність цієї станції складає 882 Вт-год.

Зазначимо, що заряджальні станції з лінійки RIVER можуть заряджати до 7-10 пристроїв залежно від моделі. Пристрої лінійки DELTA можуть одночасно заряджати від 9 до 13 приладів.

Чому EcoFlow настільки популярні

Головна причина пов’язана з актуальністю цих приладів. Через російські обстріли в енергосистемі України значний дефіцит. Взимку 2022/23 року були введені графіки відключення світла. Щодня електроенергія зникала, що призводило до дискомфорту у побуті, а бізнес ще й втрачав прибуток. Тоді й почали купувати генератори, павербанки та заряджальні станції.

Популярність Екофлоу пов’язана з простотою використання. Від неї можна заряджати різні прилади, а сама вона живиться від електромережі, сонячної батареї, бензинового чи дизельного генератора.

Ємність станції (яка, до речі, складає від 499 до понад 2499 Вт на годину) та інші характеристики залежать від моделі. Але є деякі спільні риси:

захист від перенапруги, перегріву, короткого замикання, перенавантаження, низької температури;

безпечні, не виділяють шкідливих речовин, тому можна спокійно встановлювати вдома (але не поряд з батареями та іншими приладами для обігріву);

швидкий заряд від електромережі, більшість моделей заряджаються до 100% менш як за дві години;

можливість одночасно заряджати декілька пристроїв;

компактні розміри, завдяки чому їх легко переміщувати.

Екофлоу коштує недешево. Вартість розпочинається від 5700 грн за EcoFlow RIVER Mini й досягає десятків тисяч гривень за більш потужні моделі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під'єднати генератор до будинку. Це займе усього кілька хвилин.