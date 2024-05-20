Что делать, чтобы телефон дольше оставался заряженным: простые, но действенные способы

Эти способы помогут эффективно сэкономить заряд батареи

Из-за того, что в Украину вернулись графики отключения света, заряжать телефон приходится редко. Из-за этого владельцы гаджетов переживают, что не всегда смогут быть на связи, если смартфон вдруг разрядится в самый неподходящий момент.

На портале Uswitch рассказали, как на дольше сохранить заряд телефона в блэкаут. Для этого не потребуется никаких серьезных усилий.

Используйте режим экономии заряда батареи

У большинства современных смартфонов есть режим экономии заряда батареи или пониженного энергопотребления. В этом режиме экран может быть затемнен, телефон переведен в черно-белый режим, а также уменьшены или ограничены возможности, которые вы можете с ним делать. Благодаря этому телефон будет разряжаться в два раза медленнее.

Также можно настроить автоматический перевод телефона в режим пониженного энергопотребления ночью, когда он не используется. В таком случае гаджет будет лучше держать заряд.

Выключите GPS и другие функции

GPS используется для определения местоположения и эта функция очень энергозатратная. Если во время блэкаута не нужно использовать карты для навигации, то лучше отключить GPS, чтобы не расходовать заряд батареи.

Также к функциям, которые можно выключить, относятся WiFi-соединение, Bluetooth, NFC и просто мобильный интернет.

Измените настройки экрана

Большая часть аккумулятора телефона используется для питания экрана. На время, когда нет возможности зарядить телефона, лучше уменьшить яркость экрана в настройках. Также убедитесь, что что не используется анимированная заставка, которая также истощает батарею.

Более того, даже использование более темной заставки будет иметь большое значение, поскольку она потребляет меньше энергии, чем светлая.

Отключите вибрацию

Вибрации на телефоне потребляет больше заряда батареи, чем стандартные мелодии звонка, поэтому стоит отключить ее. А мелодию звонка советуют держать на низкой громкости — это тоже сэкономить заряд батареи. Разного рода оповещения из мессенджеров, электронной почты, игр и других программ тоже стоит отключить.

Если перевести гаджет в беззвучный режим, будет расходоваться меньше заряда батареи. Это не совсем удобно, так как можно не заметить звонка, но отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Завершите работу всех приложений, работающих в фоновом режиме.

Мало кто знает, но очень много программ продолжают работать в фоновом режиме даже после того, как их закрыли. Отключение поможет сэкономить заряд батареи.

Избегайте яркого солнечного света

В современных мобильных телефонах используются литий-ионные аккумуляторы, которые лучше всего работают при температуре чуть ниже комнатной. Яркий солнечный свет не только нагреет телефон и снизит эффективность аккумулятора, но также увеличит яркость экрана, чтобы его было легче видеть. И то, и другое разряжает батарею.

Выключите телефон, когда это возможно

Если вместе со светом пропала связь и телефон сейчас не используется, то лучше его отключить. Попытки найти сигнал тоже съедают заряд батареи.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что будет с телефоном, если зарядить его чужим зарядным устройством. Иногда это может серьезно навредить гаджету.