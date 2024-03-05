Перший Maybach GLS 2024 року вже в Україні: в салоні авто є 5 екранів і навіть холодильник (фото)

Автомобіль споживає близько 15 літрів бензину по місту

В Україну привезли один із перших Mercedes-Maybach GLS 600 (X167) 2024 року випуску. Це автомобіль преміум сегмента, цінники на який починаються від 175 тисяч доларів.

Цей екземпляр Mercedes-Maybach GLS 600 уже пройшов українську реєстрацію і має наші номерні знаки. Відповідне фото опублікували на сторінці @t.o.p.c.a.r.s_u.a в Інстаграмі.

Що відомо про Mercedes-Maybach GLS 600: технічні характеристики та дизайн

Найновіший Mercedes-Maybach GLS 600 — це позашляховик великого розміру, у якому, в порівнянні з попередником, є нова радіаторна решітка з оновленим дизайном та інші повітрозабірники. Забарвлення кузова — двоколірне.

У салоні все ультрасучасно і комфортно. У просторому салоні є все, що потрібно і навіть більше — 5 екранів для водія та пасажирів, стильні кольори подушок сидінь та оббивки зі справжнього дерева, і навіть холодильник з фірмовими бокалами для шампанського.

Щодо інформаційно-розважальних систем, то водій та передній пасажир отримали 12,3-дюймовий дисплей, а пасажири на задніх сидіннях — 11,6-дюймові.

В обидвох рядах сидінь є функції масажу та обігріву. Ззаду бачимо багато простору для ніг. Сидіння регулюються електроприводом.

Під капотом встановлено 32-клапанний двигун V-8 з подвійним турбонаддувом та безпосереднім впорскуванням палива об’ємом у 4 літри. Його потужність складає 550 кінських сил. Мотор працює в парі з 9-ступеневим автоматом.

Щодо безпекових функцій, то тут є автоматичне екстрене гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, адаптивний круїз-контроль, утримання смуги руху та попередження про виїзд з неї тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що надсучасні технології — це не завжди добре. Виробників автомобілів можуть змусити повернути частину звичайних кнопок управління у салон, адже вони загрожують безпеці.