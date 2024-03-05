Надсучасні технології - не завжди добре: виробників авто змусять повернути звичайні кнопки в салон

Водії відволікаються, поки шукають потрібну функцію в меню

У сучасних автомобілях великі екрани замінили звичайні фізичні кнопки. Однак їх потрібно буде повернути, якщо автовиробник хоче отримати максимальні оцінки безпеки за версією Euro NCAP для своїх моделей авто.

Річ у тім, що у 2026 році набудуть чинності нові правила, згідно з якими бали за безпеку будуть зніматись з тих авто, що не мають елементів керування традиційної форми. Про це пише Motor1.

Подробиці вимоги

Програма, що оцінює рівень безпеки авто, знизить рейтинг моделей, які не мають кнопок або ручок для таких функцій як "аварійка", покажчик повороту, звуковий сигнал, екстрений виклик тощо.

Щодо останньої функції, то вона уже кілька років є обов’язковою в ЄС. Опція самостійно може набрати номер екстреної допомоги, якщо зрозуміла, що трапилась серйозна автомобільна аварія.

Варто зазначити, що не усі марки авто повністю відмовились від фізичних кнопок керування, слідуючи за високими технологіями. Наприклад, у Hyundai та Toyota досить просте компонування кнопок на приладовій панелі. І це влаштовує більшість автовласників. А деякі виробники авто, наприклад, Ineos Grenadie, навіть перестарались, впровадивши надто велику кількість кнопок у салон. Тому, ймовірно, автобрендам потрібно буде знайти "золоту середину" між екранами та кнопками.

Салон Ineos Grenadie

Зараз надмірне використання сенсорних екранів є проблемою, вважає Метью Евері, директор зі стратегічного розвитку Euro NCAP. Він каже, що зараз майже всі виробники переносять ключові елементи керування на екрани. Це змушує водіїв відвертати увагу від дороги. Адже, щоб увімкнути потрібну функцію, деколи необхідно довго шукати її в меню.

Раніше "Телеграф" писав про перший серійний літаючий автомобіль. Він вийде уже наприкінці 2025 року.