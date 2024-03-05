Первый Maybach GLS 2024 уже в Украине: в салоне авто есть 5 экранов и даже холодильник (фото)

Автомобиль потребляет около 15 литров бензина по городу

В Украину привезли один из первых Mercedes-Maybach GLS 600 (X167) 2024 года выпуска. Это автомобиль премиум сегмента, ценники на который начинаются от 175 тысяч долларов.

Этот экземпляр Mercedes-Maybach GLS 600 уже прошел украинскую регистрацию и имеет номерные знаки. Соответствующее фото было опубликовано на странице @topcars_u.a в Инстаграмме.

Что известно о Mercedes-Maybach GLS 600: технические характеристики и дизайн

Новейший Mercedes-Maybach GLS 600 – это внедорожник большого размера, в котором, по сравнению с предшественником, есть новая решетка радиатора с обновленным дизайном и другие воздухозаборники. Окрас кузова — двухцветный.

В салоне все ультрасовременно и комфортно. В просторном салоне есть все, что нужно и даже больше – 5 экранов для водителя и пассажиров, стильные цвета подушек сидений и обивки из настоящего дерева, а также холодильник с фирменными бокалами для шампанского.

Относительно информационно-развлекательных систем, то водитель и передний пассажир получили 12,3-дюймовый дисплей, а пассажиры на задних сиденьях — 11,6-дюймовые.

В двух рядах сидений есть функции массажа и обогрева. Сзади мы видим много пространства для ног. Сидения регулируются электроприводом.

Под капотом установлен 32-клапанный двигатель V-8 с двойным турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива объемом в 4 литра. Его мощность составляет 550 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 9-ступенчатым автоматом.

Что касается функций безопасности, то здесь есть автоматическое экстренное торможение с функцией распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль, удержание полосы движения и предупреждение о выезде из нее и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, что сверхсовременные технологии — это не всегда хорошо. Производителей автомобилей могут вынудить вернуть часть обычных кнопок управления в салон, ведь они угрожают безопасности.